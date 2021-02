Eugenia Silva causa preocupación entre sus seguidores de Instagram al aparecer con un ojo vendado

Eugenia Silva ha causado preocupación, en las últimas horas, entre sus seguidores de Instagram al mostrarse en la red social con el ojo derecho vendado. En la imagen se la ve dentro de un coche, llevando una mascarilla negra y un vendaje bastante llamativo en la parte derecha de su cara.

La influencer, con más de 300.000 seguidores en su cuenta de Instagram, ha acompañado la foto de un pequeño texto en el que explica que ha sufrido una "pequeña avería en la semana de más locura". No ha dado más detalles, pero ha agradecido a su prima por cuidarle el ojo.

Según ha explicado en un story, ha tenido que ser sometida a una pequeña intervención en la clínica oftalmológica Martínez de la Casa Matilla en Madrid. En ella trabaja la prima de la modelo, Fernanda Fernández-Tresguerres, que la ha atendido y ayudado a solventar su problema ocular. Para tranquilidad de sus fans, Silva ha asegurado que evoluciona favorablemente.

La modelo, de 45 años, se abrió paso en el mundo de la moda en 1992 cuando solo tenía 16 años. En esa fecha ganó el concurso Elite Look of the Year, junto que Nieves Álvarez.

Desde entonces ha llevado una agitada carrera en el mundo del modelaje, trabajando para marcas como Carolina Herrera y Óscar de la Renta. Además de eso, es licenciada en Derecho, algo que ya denotaba su inquietud en áreas profesionales variadas.

Eugenia, que siempre se muestra activa y ocupada, es actualmente imagen de marcas como Germaine de Capuccini, Armani o Rabat. Siempre se ha sido muy activa en su Instagram y cercana a sus seguidores que, como se ha visto, se preocupan igualmente por ella.

Aunque Silva no ha dado muchas explicaciones en torno a su accidente en el ojo, esperemos que todo se haya quedado en un susto y pueda recuperar su actividad habitual lo antes posible.