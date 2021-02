El Consell actualitza la quantia de les seues beques a 1.088,43 euros mensuals

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic ha actualitzat la quantia de les beques que es convoquen pels diferents departaments del Consell, així com per les entitats autònomes i de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, vinculades o dependents d'aquest a 1.088,43 euros, segons publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

D'aquesta manera, la nova quantitat queda fixada en 1.088,43 euros, després d'aplicar el mateix increment, un 2%, que s'ha previst per a les retribucions dels empleats i empleades públics, d'acord amb l'establit en el Reial decret Llei 2/2020, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en el sector públic de l'Estat.

Aquesta quantitat mensual de percepció s'aplicarà amb efecte retroactiu per a l'exercici 2020 i serà també la quantitat inicial de percepció per a l'exercici 2021, si bé podrà ser incrementada el llarg del present exercici, conforme a l'establit en la Disposició Transitòria Tercera de la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2021.