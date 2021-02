La ANC denuncia que la Junta Electoral le ha abierto un expediente por los cortes diarios en la Meridiana

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha denunciado este miércoles que la Junta Electoral Provincial de Barcelona (JEPB) le ha abierto un expediente sancionador con motivo de la denuncia de Ciutadans por el corte diario en la avenida Meridiana de Barcelona.

En un comunicado, la entidad afirma que la JEPB les acusa de haberse saltado unos acuerdos tomados el 13 de enero y el 3 de febrero que no notificó.

La ANC ha presentado recurso y tacha al órgano de actuar de forma "parcial" y con "ilegalidad" y cree que la argumentación que utiliza es "absolutamente ininteligible" para que "en ningún caso se puede incumplir una prohibición que no ha sido notificada y de la que se desconoce el contenido".

Así, en respuesta al expediente, la ANC ha presentado un recurso donde destaca que desconoce el contenido de los acuerdos y que estos no han sido comunicados. También ha constatado que la JEPB no tendría que haber valorado la concentración de la Meridiana, para la que "no tiene la competencia para no ser un acto electoral", y lamenta que lo haya hecho a petición de Ciutadans.