Cvirus.- La Generalitat torna a demanar que els cuidadors de dependents siguen vacunats, tinguen o no contracte

Així ho ha avançat la vicepresidenta portaveu i consellera de Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, a unes hores de la reunió dels consellers de Sanitat on participa Ana Barceló per part del Govern valencià. Es tracta d'una petició que ja va traslladar la setmana passada i que ja es duu a terme a Balears, per la qual cosa espera que el Govern central siga "sensible" a aquesta proposta.

Oltra ha recordat que aquests cuidadors, majoritàriament dones, compleixen un paper sociosanitari, a més d'advertir que "no vacunar-les suposa que, si emmalalteixen de COVID i cal ingressar-les, la persona depenent queda desatesa". "No només es pot tindre una mirada sanitària en la immunització, també cal tindre una mirada social", ha reivindicat a preguntes dels periodistes.

Ha apuntat al mes de març com a possible data en la qual podrien començar a ser vacunats els cuidadors, després de l'arribada de noves remeses de dosis "més importants", a més de defendre que punxar-los "és una qüestió d'eficiència" perquè es faria a tots dos al mateix temps: en el punt de vacunació si no tenen mobilitat reduïda o en el propi domicili.

En concret, la Generalitat va acordar plantejar al Ministeri de Sanitat que siguen considerades com a col·lectiu prioritari les conegudes com a 'cuidadores no professionals', aquelles que realitzen tasques de cures en l'entorn familiar assimilables a les tasques que realitza el personal sociosanitari en residències o en els servicis d'atenció a domicili.

També els professionals que acudeixen als domicilis per a avaluar el grau de dependència o el personal sociosanitari que treballa en vivendes tutelades de diversitat funcional, centres de rehabilitació i integració social (CRIS), d'atenció primerenca (CAT) o d'atenció a víctimes de la violència masclista i recursos d'atenció a persones sense llar.

IMMUNITAT DE RESIDÈNCIES, A LA FI DE MARÇ

Respecte al pla de vacunació a la Comunitat Valenciana, la consellera ha assegurat que està "a l'espera" que la Conselleria de Sanitat remeta les xifres i envie ja els casos concrets per a saber quantes persones quedarien per vacunar. En tot cas, l'objectiu és que a la fi de març la xarxa residencial estiga immunitzada, després d'una setmana després de la segona dosi.

De moment, encara que ha destacat que les dosis han arribat "a totes les residències", menys als usuaris contagiats, ha reconegut que el pla s'ha retardat perquè l'objectiu era que tots els centres de majors estigueren vacunats en la primera setmana de febrer. "Això no s'ha complit, és obvi", ha dit, atribuint-ho als retards de les farmacèutiques.

Quant als centres de dia, Oltra ha remarcat que cal distingir entre els quals estan annexos a residències (ja vacunats al mateix temps) dels d'atenció diürna de persones no institucionalitzades que viuen a sa casa. "Esperàvem que la vacunació es fera abans, però no comptàvem amb que l'enviament de vacunes se n'anava a reduir", ha reiterat.

Igualtat preveu publicar a la fi de març una resolució sobre l'àmbit residencial que tinga en compte la vacunació. La desescalada en residències depèn del nivell d'alerta de cada municipi, una cosa que es regula "de manera automàtica" segons pugen o baixen els contagis, encara que les visites o eixides per causa de força major sempre estan permeses.