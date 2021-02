Puente apoya la petición de dimisión de Mañueco y critica la respuesta a la sentencia "con una nueva bofetada"

"No puedo más que sumarme y respaldar la petición que ha hecho ayer Luis Tudanca", ha aseverado Puente en declaraciones recogidas por Europa Press, en las que ha insistido en la "falta de rumbo" que en su opinión demuestran las decisiones de la Junta de Castilla y León ante la pandemia del COVID-19, desde la "prohibición, el paternalismo y las constantes monsergas".

Puente ha dado por hecho que la petición de dimisión de Mañueco "va a caer en saco roto", pero ha estimado oportuno sumarse a ella y subrayar que se centra en el presidente de la Junta por que ha sido quien ha "asumido la responsabilidad" de la decisión del adelanto del toque de queda a las 20.00 horas.

"El segundo es el segundo -en referencia al vicepresidente, Francisco Igea- y el primero es el primero -Fernández Mañueco. El primero ha asumido, no sé si a rastras, por gusto o a disgusto, lo que marcaba el segundo, pero la decisión del toque de queda a las 20.00 horas la ha firmado el presidente, ni siquiera fue una decisión del Consejo de Gobierno", ha recordado Óscar Puente.

En cualquier caso, ha añadido ya empleando el plural que "si no van a dimitir, al menos que aprendan de los errores, que escuchen más, que cambien la estrategia, porque se puede intentar hacer cosas para salvar actividades. Y si no saben hacerlo, que no molesten" y que aporten ayudas, ha apostillado.

Para el regidor vallisoletano, la resolución judicial conocida este martes sobre cuyo contenido no se pronuncia es fruto de "cómo se ha gestionado todo ésto", con una gestión a su juicio "de absoluto trazo grueso" basada en "prohibir desde el paternalismo y las constantes monsergas, cada jueves".

A todo ello ha sumado además las críticas porque la respuesta dada ayer por la Junta de Castilla y León ha sido cerrar todas las actividades no esenciales a las 20.00 horas, en lo que interpreta como "una nueva bofetada" a los sectores más afectados por las medidas.

Según Óscar Puente, esa misma decisión "se podía haber tomado hace un mes y pico sin haber vulnerado la legalidad y sin tensionar la vida política y ciudadana", pero actualmente considera que ya no la ve "necesaria". "¿Es tan terrible mantener las terrazas abiertas una hora y media más? ¿El virus se ceba a partir de las 20.00 horas con la gente en las terrazas?", ha preguntado el alcalde de Valladolid.

"LA GENTE SE VA A CUESTIONAR MÁS LAS MEDIDAS"

Además, ha incidido en que "todo el trabajo que ha hecho la Policía Municipal" en el tramo en el que el toque de queda estaba vigente de manera indebida, de 20.00 a 22.00 horas, ahora se va "a la basura" y lo que le preocupa más es que los cambios "minan la confianza de la ciudadanía en la autoridad" hasta el punto de que teme que llegue un momento en el que "la gente se va a cuestionar más las medidas que se toman y las va a incumplir cada vez más".

Puente ha defendido que otras administraciones, como asegura que es el caso del Ayuntamiento que dirige, sí que tratan de "salvar" el mayor volumen posible de actividades, "preservando la salud" como se ha hecho con el Teatro Calderón, el Laboratorio de las Artes, el programa A Cielo Abierto en verano, la Seminci o el reciente Cross, pero ha ironizado con que "eso exige estrujarse las meninges y es lo que se espera de una administración seria".

Además, ha añadido, los 13 millones de euros que destinará el Ayuntamiento entre 2020 y 2021 a las ayudas del Programa Reactiva puesto en marcha el pasado verano.

Por ello, ha incidido en reclamar a la Junta que al menos "no moleste" a las Administraciones y no multe "por hacer una cabalgata", como le ha ocurrido al Ayuntamiento de Valladolid, mientras la Administración regional "solo ha autorizado un rodaje, el de 'Prodigios" en el que afirma que se ha producido una "plaga de contagios".

Por otra parte, ha reflexionado que tras un año de pandemia parece claro que la "finalidad primordial" de las medidas sanitarias es evitar el colapso de las UCI y poder mantener la atención de otras patologías distintas del COVID-19 en los hospitales.

Pero, ha recalcado, la situación de la Sanidad de Castilla y León un año después es "que no se ha avanzado nada" y considera que si es así se debe a que se suman "décadas de jibarización de la Sanidad pública", de modo que ha reclamado que la ciudadanía se debe concienciar de la importancia que tienen los servicios públicos y de "quiénes los defienden, y no quiénes los socavan".