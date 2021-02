UGT La Fe lamenta "la campanya de difamació" cap als professionals sanitaris del centre Ernest Lluch

En eixe sentit, el delegat i portaveu de la secció, Iván Solaz, ha informat que després de les acusacions de suposada mala praxi i de desatenció per part de l'equip humà, "aquesta secció sindical ha pogut comprovar personalment que el personal sanitari està treballant amb total professionalitat, amb molt d'esforç i al servici sense descans dels usuaris".

Solaz ha explicat que després de diverses visites de diversos delegats, no s'ha observat cap fet denunciat en la carta anònima i que "tot pareix respondre una campanya orquestrada amb interessos que res tenen a veure amb la sanitat i el benestar de les persones".

"És intolerable donar crèdit a una carta anònima i que s'arreplegue com a cert quan tenim centenars de professionals trencant-se el llom per a salvar vides en aquests moments", ha recalcat. En eixe sentit, ha titlat de vergonyosa l'actitud de certs polítics "que no han xafat l'hospital ni una sola vegada des de l'inici de la pandèmia però no dubten a anar a la Fiscalia a posar en dubte la professionalitat de l'equip sanitari de la Fe".