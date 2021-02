Cs exigirá el retorno seguro a la presencialidad escolar para este mismo curso fijando criterios objetivos

Ciudadanos considera que es posible compatibilizar la seguridad en las aulas con la conciliación laboral y familiar, hoy comprometida en muchas familias, e insta a la Comisión Mixta de Educación y Salud a reunirse lo antes posible para establecer los criterios y umbrales sanitarios.

"Se ha demostrado que los centros escolares no son focos de contagio y que se está produciendo una merma en la calidad educativa que ha de corregirse lo antes posible", según informaron fuentes de la formación naranja en un comunicado.

"No aceptamos que se dé por hecho que en este curso no habrá posibilidad de presencialidad escolar cuando se desconoce cómo evolucionarán los parámetros epidemiológicos y asistenciales. Es necesario establecer los umbrales a partir de los cuales se reestablezca la presencialidad en las aulas. En caso de que no se fijen estos umbrales, plantearemos una reestructuración de competencias que afectaría a la Consejería de Educación en el marco de una próxima remodelación de Gobierno", ha declarado Ana Martínez Vidal, coordinadora autonómica de Ciudadanos en la Región de Murcia.