Es una mala época para los solteros, y es que ligar en tiempos de Covid no es una tarea fácil. Con la vida social reducida al mínimo, no queda otra que relacionarse con tu círculo de amigos más cercano y nada de acercarse a hablar con los de la mesa de al lado. Los bares de copas echan el cierre antes de las nueve de la noche en la mayor parte de España y la gente joven pierde la oportunidad de ligar en estos contextos.

Las apps de citas se han convertido en una alternativa para quienes buscan conocer a gente nueva, pero la exposición al virus hace que muchos hayan cogido cierto recelo a esto de quedar con una persona desconocida. Esta semana se ha hecho viral en redes la historia de un chico que contó a sus seguidores que su cita le había traído al encuentro un test de antígenos.

Esta prueba de diagnóstico arroja un resultado en aproximadamente 15 minutos y permitiría que dos personas que se acaban de conocer puedan tener un acercamiento con la seguridad de que no corren peligro de infectarse de coronavirus. Los colaboradores de Espejo público han debatido este miércoles sobre si esta práctica puede quitarle encanto a eso de tener citas románticas.

La presentadora Susanna Griso ha reconocido estar de acuerdo con esta iniciativa, ya que evitaría muchos contagios. "Yo se lo pregunté el otro día a un amigo mío que me dijo que había ligado mucho a través de Grinder y le dije: '¿Pero tú has pedido el test de antígenos?'. Yo me planteo mucho el tema de los portales estos, porque en un momento como el actual es para pensárselo dos veces", ha explicado la periodista.