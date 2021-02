Oltra sobre Pablo Hasél: "No és un bon símptoma per a una democràcia que s'empresone algú per una cançó"

A més, sobre els incidents i càrregues policials registrats ahir a València després d'una concentració a favor de l'artista, ha reflexionat sobre la conveniència d'avaluar els protocols policials per a evitar aquest tipus de situacions i garantir el dret fonamental de reunió.

"Probablement sí calga un canvi en l'ordenament jurídic penal que preserve la llibertat d'expressió", ha defès als periodistes després d'una reunió telemàtica sobre l'atenció a persones migrants.

A València, la concentració pacífica va acabar amb algunes càrregues policials i incidents com la bolcada i crema de contenidors en els voltants de la plaça de l'Ajuntament, quan alguns dels participants van tractar de desplaçar-se cap a un altre lloc.

Per a Oltra, açò demostra que cal "estudiar si els protocols realment estan servint per a vetlar pel bé jurídic superior del dret de reunió pacífica", un dret que ha recordat que està "especialment protegit en el nucli dur de la Constitució".

El dret a concentrar-se, ha recalcat, és d'aplicació directa i s'ha d'exercir "sense pertorbació en l'essència del dret". "Fins al punt que les manifestacions no s'han d'autoritzar, no necessiten autorització prèvia", ha asseverat.

Per tant, segons el parer de la també advocada, "és cert que en un estat de dret s'ha d'avaluar a què serveix el protocol" per a garantir que la comunicació administrativa d'una concentració no estiga "per damunt de l'essència del dret".

Sobre la situació de Pablo Hasél, la líder de Compromís ha insistit que "no és un bon símptoma per a una democràcia que s'empresone la gent per les seues creacions artístiques: cançons, obres o escultures". "Ens agraden o no", ha subratllat, perquè la llibertat d'expressió no es basa en els gustos, sinó en un dret fonamental i "especialment protegit" en la Carta Magna.

Oltra ha posat l'accent que "no és un bon símptoma que s'empresone una persona per les lletres d'una cançó". A partir d'ací, ha sostingut que "probablement sí calga un canvi de l'ordenament jurídic penal que preserve eixe bé de la llibertat d'expressió", recordant que "ja des dels anys 80 la jurisprudència constitucional ha sigut molt clara".

Ha apuntat així que "quan hi ha hagut col·lisions entre el dret a la informació o expressió i el dret a l'honor, el Tribunal Constitucional sempre ha deixat molt clar que preval el dret a la llibertat d'expressió i informació". Sempre que, ha remarcat, no es vulnere "de manera flagrant" el dret a l'honor per mitjà de mentides, injúries o "un altre tipus de fenòmens".

CRÍTIQUES DE COMPROMÍS I PODEM

Per la seua banda, alguns consellers de Compromís i Unides Podem també van denunciar les càrregues policials per mitjà de Twitter. El vicepresident segon, Rubén Martínez Dalmau (Podem), va mostrar la seua preocupació per les imatges ocorregudes en el centre de València i va defendre que "les llibertats manifestades pacíficament per part de la ciutadania mai han de trobar-se amb violència, sinó amb protecció i garanties".

Com a responsable de Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo (Esquerra Unida) va lamentar que aquests incidents li produeixen "preocupació i molta vergonya". I la consellera de Transició Ecològica, Mireia Mollà (Compromís), va rebutjar "normalitzar que les delegacions de Govern ordenen càrregues" en aquestes concentracions: "Aquestes actuacions no poden ser el recurs sistemàtic. Perd sempre la democràcia. Ja està bé!".

També la coordinadora autonòmica de Podem, Pilar Lima, va afirmar estar preocupada i indignada amb les càrregues policials en aquesta concentració pacífica, a més de posar-se en contacte amb Delegació del Govern per a demanar informació i "explicacions urgents".

Per part dels partits, el compte oficial de Compromís ha compartit aquest dimecres un missatge dient "bon dia i #PrimaveraValenciana" al costat d'una fotografia de les protestes estudiantils de l'any 2012.

MULET EXIGEIX EL CESSAMENT IMMINENT DE CALERO

A nivell nacional, el senador de la coalició valencianista, Carles Mulet, ha registrat aquest dimecres la compareixença urgent del ministre de Política Territorial, Miquel Iceta, perquè diga "els canvis que té previstos per a cessar imminentment la delegada del Govern, Gloria Calero, davant la seua incapacitat per a gestionar les funcions que li han sigut encomanades i per exercir-les de forma totalment inadequada", una cosa que ha atribuït tant a aquestes càrregues com a les desembre després d'una manifestació d'ultradreta en el barri de Benimaclet.

"Els concentrats reclamaven de forma pacífica la llibertat d'expressió i els membres de les forces i cossos de seguretat van carregar contra els allí presents", ha denunciat en un comunicat, advertint que "no és açò el que s'espera d'un govern que es diu d'esquerres i progressista, sinó que recorda episodis del passat".

En conseqüència, per a Mulet, la responsable de dirigir aquests cossos en coordinació amb l'Executiu "ha de ser cessada, doncs no pareix que tinga suficient autoritat ni que l'exercisca adequadament". També ha recordat "les constants eixides de to i incontinència de la delegada en les xarxes socials contra formacions polítiques i persones que no són del seu partit", el PSOE.