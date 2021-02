Compromís planteja desclassificar el 35% de sòl a Benimaclet per a protegir horta i baixar a 720 les noves vivendes

Amb aquesta proposta es manté una densitat de 65 vivendes per hectàrea i "es contemplen les dotacions públiques" reclamades en aquesta zona de la capital valenciana. Així ho han indicat aquest dimecres el vicealcalde de València i membre de Compromís, Sergi Campillo; la portaveu de la coalició, Papi Robles, i l'arquitecte David Estal, qui ha elaborat l'alternativa, durant la seua presentació en roda de premsa.

Campillo ha assegurat que aquesta no és una proposta "tancada" sinó oberta que es vol "seguir debatent" i que busca el "consens", tant amb l'altre soci del govern local, el grup socialista, com amb els veïns i entitats de Benimaclet. Així mateix, ha dit que "té en compte la personalitat i l'essència" d'aquest barri i que advoca per "aprofitar els espais existents".

El vicealcalde ha agregat que l'alternativa de Compromís fomenta els espais socials davant dels privats i prima "l'interés general" sobre el d'"una empresa". En aquest sentit, ha subratllat que aposta per gestionar el PAI directament des de l'Ajuntament.

Tant Campillo com Estal han assegurat que la modificació del PAI presentada no comporta cost per a l'Ajuntament. L'arquitecte ha manifestat que es planteja "un PAI suficientment rendible com per a no tindre responsabilitat patrimonial".