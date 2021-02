Cvirus.- L'esport veu "imprescindible i urgent" que es convoque el dilluns a tots els agents a la Mesa del sector

Així ho han explicat en un comunicat conjunt després que aquest dimarts foren avisats de la Secretària Autonòmica de Salut Pública de l'ajornament de la reunió prevista per a aquest dijous per motius d'agenda.

Així mateix, se'ls va traslladar per part de la Direcció general d'Esports que el motiu de l'ajornament també es devia a la voluntat de la consellera de Sanitat, Ana Barceló, i del titular d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, de constituir una Mesa de l'Esport per a tractar els temes relatius a les mesures a adoptar en aquest àmbit a causa de la pandèmia, amb representació d'experts de l'àmbit sanitari i del sector de l'esport.

Les tres organitzacions consideren "completament positiva i necessària" la iniciativa, que subratllen que portaven plantejant "des de fa mesos", amb la finalitat "de treballar de forma sinèrgica en l'adopció de les mesures més adequades i encertades per a un sector l'activitat del qual considerem totalment essencial" i que "presenta la més alta taxa de participació social, tant a través de la pràctica de l'activitat física no reglada com en l'esport organitzat i reglat".

A més, posen l'accent que es tracta d'un sector que "representa un motor econòmic molt potent i amb una gran empleabilitat", especialment en els joves, i que ha de representar un "pilar bàsic en l'estratègia contra la covid-19 i les seues conseqüències", sobretot, "per a aquells segments de població que més ho necessiten".

Les organitzacions recalquen que, des de l'inici de la pandèmia, han sigut "complemente proactives, col·laboratives i respectuoses" amb la Generalitat Valenciana, i amb les mesures que s'han anat adoptant per part de les autoritats sanitàries, tant en la seua aplicació com en el seu compliment.

No obstant açò, sostenen que la reunió prevista per a aquest dijous havia generat "molta expectació" en gran part del sector i l'ajornament "pot causar certa decepció en tots els afectats". Per açò, sostenen que és "absolutament imprescindible i urgent", que es convoque als agents de l'esport a la primera reunió de la Mesa de l'Esport, i proposen que siga dilluns que ve "sense dilació".

"Tots els col·lectius del sector esportiu precisem de les nostres institucions en aquests durs moments" i de "tranquil·litat, esperança, seguretat i adopció de mesures urgents de tota índole (esportiva, econòmica i jurídica)", assenyalen.