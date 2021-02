À Punt estrena la sèrie 'Els Medici, senyors de Florència' amb Dustin Hoffman

La televisió pública emetrà cada diumenge dos capítols seguits. Dirigida per Frank Spotnitz, Nicholas Meyes i Sergio Mimica-Gezzan té en el seu repartiment actors de la talla de Dustin Hoffmann, Richard Madden, Stuart Martín, Guido Caprino i Annabel Scholey entre un destacat elenc d'actrius i actors.

Es tracta d'un drama polític que relata l'ascens al poder de la família Medici i les conseqüències de la transformació econòmica, cultural i social que van iniciar. Una revolució que va desafiar el pensament tradicional i va canviar la història, però que també els va portar nombrosos enemics.

En els anys de l'ascens de Cosimo Medici (Richard Madden), obligat a succeir son pare Giovanni (Dustin Hoffman) com cap dels Medici després del seu inesperat assassinat, tindrà com a repte mantindre el banc dels Medici i preservar la influència i el poder de la seua família a Florència. A més, no renuncia a esbrinar qui va assassinar son pare.

La sèrie està basada en personatges i fets reals, però part d'una premissa fictícia de la qual no hi ha cap arxiu històric que la corrobore: el probable assassinat de Giovanni de Medici.

CARNAVAL DE VINARÒS

D'altra banda, À Punt torna a programar per al diumenge 21 de febrer a la vesprada el documental 'Darrere de la màscara', el Carnaval de Vinaròs que es va retardar la setmana passada per l'especial informatiu de les eleccions catalanes.

D'aquesta manera, el diumenge torna a la graella de la programació a les 18.00 hores. Aquest documental de 54 minuts repassa la història del Carnaval per mitjà d'entrevistes a diferents personatges històrics i locals de la festa més rellevant de Vinaròs, una festa que, enguany, s'ha vist suspesa per la pandèmia de la Covid-19.

El document mostra tot allò que no es veu: l'evolució de la festa, l'impacte mediàtic o el treball de reines, reis i dissenyadors, així com de la Comissió Organitzadora del Carnaval (COC) i de l'Ajuntament de Vinaròs. Es tracta d'un documental que relata la història del Carnaval de Vinaròs des dels orígens fins a esdevindre una festa referent de primer nivell, declarada festa d'interés turístic regional.

Amb testimoniatges i imatges inèdites, es dona a conéixer "l'entramat i la llarga tradició d'un carnaval que destaca per l'excel·lent posada en escena, la vistositat en la desfilada i el suport de tot un poble", conclouen des de la televisió valenciana.