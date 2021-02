Cvirus.- Barceló adverteix: "Una obertura ràpida pot suposar un tancament ràpid"

Barceló, en una entrevista en Espejo Público arreplegada per Europa Press, ha destacat que les noves restriccions implantades pel Consell han sigut "molt dures", amb el tancament de l'hoteleria, de l'esport i l'avançament del tancament dels comerços no essencials a les 18.00 hores, però han tingut "un impacte important" i "s'ha aconseguit controlar la situació epidemiològica".

De fet, ha recordat que fa unes setmanes la Comunitat Valenciana tenia una incidència acumulada que superava els 1.400 casos per cada 100.000 habitants, mentre que ara s'està per sota dels 500 casos.

No obstant açò, atés que segueix sent una incidència "elevada" la passada setmana es va decidir prorrogar 15 dies més les restriccions i a la fi de mes el Consell "es replantejarà com alleujar aquestes mesures sempre amb molta cautela i prudència" perquè "una obertura ràpida també pot produir un tancament ràpid".

Per açò, ha insistit a reclamar "molta prudència i cautela" en la desescalada perquè "el virus no està controlat, per sobre dels 250 casos estem en una situació elevada" i a més "cal pensar en tots aquests mesos que portem d'alta pressió assistencial tant en els centres hospitalaris, tant en les UCI, com en Atenció Primària".

Així, ha confirmat que l'hoteleria, amb qui ahir es va mantindre una reunió, seguirà tancada fins a l'1 de març quan es revisen les restriccions.

Sobre aquest tema, ha recalcat que cal "baixar ràpidament eixa incidència" per a "poder obrir la mà" en algunes restriccions de diferents àmbits, com l'esport, l'hoteleria, la restauració i en aspectes de la vida quotidiana que hem restringit moltíssim".