La JCF treballa en un programa d'activitats totalment online per a les dates de les Falles

Així es va donar a conéixer durant el ple d'aquest dimarts de la JCF, on Galiana també va avançar que es treballa en "un kit" per a les representants de les comissions de falla, encara que també estarà disponible tot el material online "per a involucrar tota la ciutat en la setmana fallera, amb la intenció de fer veure que les Falles estan més vives que mai i omplir les xarxes amb moltíssimes activitats".

Dijous que ve, Galiana mantindrà una reunió amb representants de l'Església per a poder planificar les possibles misses del dia de Sant Josep, segons ha informat la JCF. A més, s'organitzaran xarrades amb artistes fallers, emeses per les xarxes socials de l'entitat, i es faran falles virtuals amb l'ajuda de Xavi Gurrea amb lema comú de 'Tornarem'.

Aquestes falles estaran a la disposició de totes les comissions que vullguen participar i que poden enviar els seus ninots fins al 8 de març. El 15 de març es publicaran les composicions creades entre tots.