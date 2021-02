El centro logístico que se vincula con Amazon en Valladolid recibe licencia de obras con un presupuesto de 5,7 millones

Así lo ha apuntado el regidor este miércoles en una rueda de prensa que ha ofrecido tras la celebración de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, en la que se ha aprobado este licencia de obras después de que hace una semana se firmara las escrituras de compra de la parcela, por 3,3 millones de euros, con la inmobiliaria Hispavima, que suele trabajar con Amazon.

El nombre de la multinacional logística estadounidense ha rondado por las declaraciones del alcalde de la ciudad, que si bien no la ha nombrado explícitamente ha reconocido que "se han mantenido contactos" con ella "desde hace dos años", pero aunque sabe "quién está detrás" ha apuntado que no está autorizado para desvelar el nombre del promotor y que deberá ser éste quien dé detalles del proyecto.

Lo que ha podido detallar el regidor vallisoletano es que hace una semana se firmó la escritura pública de compraventa de esta parcela, situada en la zona de Industrial Jalón, con la inmobiliaria Hispavima, por un precio de 3,3 millones de euros que, como ha recalcado Puente, "ha pagado el precio de mercado por cada metro del suelo que ha adquirido".

Con inmediatez, este miércoles se ha otorgado en Junta de Gobierno la licencia de obras para la construcción de nave industrial y oficinas para agencia de transporte de mercancías, con playa de aparcamiento para vehículos industriales y turismos y muelles de carga, con licencia de agregación de parcelas en la calle Parque de las Marismas de Santoña.

Las obras cuentan , según Óscar Puente, con un presupuesto de 5,7 millones de euros y "se van a poner en marcha ya".

En cualquier caso, Puente ha preferido dejar el resto de datos para la empresa que está detrás del proyecto, aunque ha apuntado que un centro logístico "de estas dimensiones" podría generar "entre 200 y 500 empleos".

EL PROYECTO ESTABA "FUERA DEL RADAR"

El regidor ha recordado que el Ayuntamiento ha mantenido contactos con Amazon para buscar posibles proyectos en Valladolid "desde hace dos años" al igual que con otras empresas, pero también ha reconocido que el proyecto de este centro logístico "estaba fuera del radar y ha aparecido en cuestión de días", aunque estas operaciones previamente "se trabajan durante un tiempo".

Puente ha asegurado que ha leído declaraciones de "algún territorio" de la Comunidad Autónoma "poniendo el grito en el cielo", por lo que ha querido recalcar que la empresa ha elegido "libremente" dónde se instala y ha tomado una iniciativa que "tiene que ver únicamente con su estrategia empresarial".

El alcalde ha insistido en que la Junta de Castilla y León "no ha facilitado nada", de hecho afirma que no tenía conocimiento del proyecto, pues el proyecto no cuenta con ayudas públicas, "es estrictamente privado".

Pero Puente ha querido poner en valor "la fortaleza estratégica que ha adquirido", lo que hace que las empresas consideren "interesante" apostar por Valladolid, "porque aquí las cosas funcionan".

Por otro lado, ha descartado plantear para este proyecto limitaciones en el sentido de que priorice la contratación de ciudadanos de Valladolid y ha mostrado sus dudas sobre la legalidad de ese tipo de condiciones.

En la reunión de la Junta de Gobierno celebrada este miércoles se ha dado el visto bueno también a otro proyecto logístico en el entorno de Industrial Jalón y el Parque de Proveedores de Renault, como es la construcción de naves solicitada por el Grupo Logístico Sesé.

En este caso, se trata de una concesión de obras de construcción en principio para naves "sin actividad definitiva", y la aprobación del proyecto de ejecución de la Fase 1 en las naves B y C del Parque de Proveedores del Sector de la Automoción de Valladolid, en la calle Parque del Narcea s/n.

PARQUE AGROALIMENTARIO EN EL BIERZO

Por otro lado, y en relación también a las quejas de determinadas formaciones políticas que consideran que la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España han preferido apostar por el proyecto del Parque Agroalimentario de Valladolid antes que por el que se promueve en la comarca leonesa de El Bierzo, Puente ha querido subrayar que ambas iniciativas son "absolutamente compatibles".

El alcalde socialista de Valladolid ha recordado, no obstante, que el proyecto del Parque Agroalimentario lleva "más de una década" en los planes y ha apuntado que el exalcalde 'popular' Francisco Javier León de la Riva lo incluyó en su programa electoral en dos ocasiones antes de la llegada de PSOE y VTLP al equipo de Gobierno, de modo que "no es un proyecto de hoy".

Puente ha recordado que El Bierzo tiene "sus características", con una importante industria alimentaria y ganadera que le puede dar "cancha" para llevar a cabo su parque, con su "propia identidad y recorrido", para lo cual considera que el proyecto de Valladolid "no es un impedimento".