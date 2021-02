Madrid espera empezar a vacunar a los mayores de 80 años y a policías y bomberos este mismo mes

La Comunidad de Madrid ha detallado este miércoles los que serán sus siguientes pasos en el calendario de vacunación contra la Covid-19. Además de anunciar que ya ha retomado la administración de primeras dosis a los sanitarios de primera línea, que quedó suspendida hace más de 15 días por la escasez de viales, desde el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso han comunicado que esperan poder empezar a vacunar a mayores de 80 años, a grandes dependientes y a sus cuidadores y también a policías y bomberos, en las próximas semanas.

Las fechas y el número de personas que podrán ser vacunadas estará condicionada siempre por el número de viales de Pfizer, Moderna y AstraZeneca que vayan llegando en los próximos días a Madrid, pero la Consejería de Sanidad ya tiene claro algunos plazos y procedimientos.

En primer lugar, ultima el dispositivo para iniciar la vacunación a los más de 30.000 grandes dependientes de la región que no viven en centros asistenciales y a sus cuidadores. Como muchas de estas personas no pueden moverse de sus domicilios, se ha dispuesto que sean enfermeras de Atención Primaria las que acudan a sus viviendas para administrarles in situ la vacuna. En los casos en los que el paciente sí pueda trasladarse, se le suministrará en su centro de salud. Este grupo de población, apuntan desde el Gobierno regional se vacunará con dosis de Moderna o Pfizer, principalmente, porque suelen ser personas que rebasan los 55 años, la edad máxima permitida para administrar la de AstraZeneca. Esta vacuna podría inocularse a los miembros de este colectivo, que incluye a personas que precisan ayuda para realizar actividades cotidianas, que no superen la citada edad.

Esta vacuna ya se está utilizando con miembros de otras profesiones sanitarias más allá de médicos y enfermeros, como son farmacéuticos, odontólogos o fisioterapeutas. La semana pasada se anunció que se les empezaría a administrar las primeras dosis de Astrazeneca que recibió la Comunidad y ya se ha comenzado con esa tarea. En un máximo de 12 semanas recibirán el segundo pinchazo, tal y como recomienda el fabricante.

También se utilizarán estos viales con colectivos de seguridad y de emergencias. Serán los primeros pinchazos en un estadio de fútbol en la región y se producirá antes de que finalice febrero. El elegido es el estadio Metropolitano, feudo del Atlético de Madrid, que desde el 25 de febrero será el escenario de la inmunización de policías municipales, bomberos y personal de Protección Civil de la Comunidad de Madrid. El dispositivo se está coordinando con la Federación Madrileña de Municipios y con la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid112.

Por esas fechas, se espera que esté en marcha o muy cercana la vacunación de mayores de 80 años. La Dirección General de Salud Pública confía en estar vacunando a este grupo prioritario antes de la primera semana de marzo. Dependerán los plazos, en todo caso, de la llegada de dosis de Pfizer. En cuanto al procedimiento, se ha previsto que los pinchazos se materialicen en centros de Atención Primaria y también en hospitales públicos.

Vuelve la administración de primeras dosis

La Comunidad también ha retomado esta semana la administración de primeras dosis, una labor que estaba paralizada desde finales de enero. Así se está comenzando la pauta de inmunización a profesionales de centros de salud, del SUMMA 112 y de hospitales que han tenido que esperar algunas semanas más de lo debido por las incidencias que sufrió el suministro de vacunas.

"Con las nuevas remesas de Pfizer y Moderna se está vacunando esta semana de la primera y la segunda dosis a los profesionales de 63 centros sanitarios, tanto públicos como privados (13 centros de salud, 24 hospitales públicos, 25 privados y el SUMMA 112), que forman el Grupo 2 priorizado en la Estrategia de Vacunación", han indicado desde el Ejecutivo autonómico.

Además, la próxima semana prevén empezar a vacuna con Pfizer a médicos de libre ejercicio, odontólogos, higienistas dentales y personal sanitario que atiende al paciente sin mascarilla. Igualmente, en colaboración con la Consejería de Educación, se está desarrollando ya el operativo para vacunar a los docentes madrileños.