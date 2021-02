ACPV exigeix al Botànic reobrir Tv3 a la Comunitat Valenciana i que "alcen la censura imposada pel PP"

L'entitat recorda, en un comunicat, que "hui, 17 de febrer, fa exactament 10 anys que el govern de Francisco Camps va forçar il·legalment el tancament de Tv3 a el País Valencià amb una estratègia d'ofec econòmic a ACPV, que garantia la recepció del senyal, consistent en la imposició de multes i, sobretot, l'aprovació d'una reforma que permetia augmentar encara més la xifra d'aquestes multes i convertir-les en periòdiques". Per açò, recorden, "la Junta directiva d'ACPV haguera de triar entre el tancament dels repetidors o la continuïtat de l'entitat".

Des d'ACPV assenyalen que ells "havien fet arribar el senyal de Tv3 i Catalunya Ràdio" al territori valencià durant 26 anys "de forma ininterrompuda i sense cap tipus de problema ni conflicte". "Al contrari, amb la permissivitat dels successius governs valencià i espanyol -amb l'única excepció del període del ministre Barrionuevo, que també amb multes va intentar forçar l'entitat a suspendre el senyal, com un avançament per part del PSOE del que més tard havia de fer de forma més agressiva el PP", postil·len.

Igualment, apunten que el Tribunal Suprem "va donar la raó a ACPV i va declarar que el govern de Camps havia comès una il·legalitat, és a dir, havia delinquit". "Deu anys després, ACPV continua funcionant, i és el senyor Camps qui ha sigut expulsat de la política i amb el seu nom tacat i desprestigiat", afirmen.

No obstant açò, objecten, una dècada més tard ACPV no pot reobrir els repetidors que emetien el senyal de Tv3 i Catalunya Ràdio. En aquest sentit, detallen que els repetidors són tecnologia de comunicació que han quedat inservibles, models ara molt antiquats, i l'entitat no disposa dels diners que implicaria comprar de nous i renovar totes les instal·lacions. A més, entén que açò tenia sentit "de manera temporal, mentre no hi haguera un govern valencià que no fora autoritari i antivalencià".

"La vocació d'ACPV -prossegueixen- no és fer eternament de transportador del senyal d'una televisió i ràdio públiques amb uns instruments (uns repetidors i unes instal·lacions) sempre insuficients i precaris, i en condicions d'alegalitat, perquè, a més de l'assetjament a l'entitat es reforma la normativa per a ara sí, impedir la reobertura".

"La nostra vocació era i és que, quan arribara el moment, aquella recepció del senyal fora assumida de forma plena, legal i normalitzada per un govern valencià verdaderament democràtic, enemic de censures i respectuós amb la llengua, i que a més poguera garantir (amb el pressupost públic) unes infraestructures dignes".

Una vegada en la mitat de la segona legislatura "del canvi", l'anomenat Consell del Botànic, i, 10 anys després, la "censura" que el Govern del PP va imposar sobre Tv3 i Catalunya Ràdio a la Comunitat Valenciana "és mantinguda pel govern tripartit de PSOE, Compromís i Podem".

"No hi ha raons tècniques que ho justifiquen", assevera ACPV, que afig que en el múltiplex que actualment té el Govern valencià hi ha espai per a, almenys, emetre el canal principal de Tv3; i, en qualsevol cas, existeix l'opció del múltiplex estadístic, que depèn exclusivament de la voluntat del Consell.

"SENSE JUSTIFICACIONS LEGALS"

En la mateixa línia, incideixen que "tampoc hi ha justificacions legals, ja que Les Corts van aprovar (encara estant vigent la majoria absoluta de l'últim govern valencià del PP) l'intercanvi de senyals entre les televisions i ràdios públiques catalana i valenciana, i À Punt ja fa temps que funciona". De fet, el Botànic "està incomplint una decisió del parlament valencià, açò és: l'executiu valencià menysprea i desatén la veu de la representació de la sobirania del poble valencià, que és, no ho oblidem, Les Corts, no el poder executiu, un principi de democràcia elemental", critiquen.

Així mateix, rebutgen possibles justificacions polítiques, ja que "totes les forces del Botànic han fet pública la voluntat de buscar vies de diàleg, entesa i col·laboració amb les forces econòmiques, socials i també institucionals de Catalunya".

Finalment, "no hi ha justificacions democràtiques: tots els tribunals van demostrar que el tancament s'havia forçat de manera il·legal", per tant, "el lògic i democràtic haguera sigut revertir la il·legalitat". Per tot açò, des d'Acció Cultural exigeixen al govern del Botànic que faça realitat "el canvi" que afirma representar.