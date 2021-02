Coronavirus.- Diversos municipis valencians tomben la corba i deixen de tindre incidència del virus en tres setmanes

Un cas cridaner és Venta del Moro. Aquest municipi de la Plana d'Utiel-Requena comptava en l'última setmana de gener amb 49 positius, la qual cosa suposava una incidència acumulada de 4.059,65 casos. En les últimes setmanes, s'han anat reduint els contagis i en l'última actualització de dades per municipis d'aquest dimarts ja no tenien cap cas actiu de coronavirus.

Una cosa similar ocorria a Fontanars dels Alforins. Si el 28 de gener tenien 16 contagis actius, a 16 de febrer no quedava cap, amb el que la seua incidència acumulada s'ha desplomat de 1.647,79 a zero en tres setmanes. La mateixa situació tenen a Setaigües, de 1.473,14 a zero; o a Gavarda, de 1.348,75 a zero.

En municipis més xicotets, la caiguda és encara més cridanera. Per exemple, a Gorga han passat de 4.819 casos per cada 100.000 habitants a cap.

El descens es nota també en les grans ciutats. Així, per exemple, València tenia final de gener una incidència acumulada de 1.352,91 casos per cada 100.000 habitants, i hui és de 522,86; i a Alacant han passat de 1.308,5 a 528,24.

Mentre, a Castelló de la Plana la pujada no va ser tan elevada, i la seua incidència acumulada se situava en 881,61 a final de gener, i en 520,01 a mitat de febrer. A Elx, la incidència s'havia disparat fins als 2.138,34 casos per cada 100.000 habitants i ara es troba en 769,41.