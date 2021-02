España ha comprado otras 20 millones de dosis de la vacuna de Pfizer, además de las otras dosis que se han adquirido de de las farmacéuticas de Moderna y AstraZeneca. A pesar de esta buena noticia, el Plan de Vacunación no sigue el ritmo que se había previsto para conseguir vacunar al 70% de la población española para este verano.

Los colaboradores de El programa de Ana Rosa han analizado esta nueva noticia y han debatido sobre si se cumplirán los objetivos marcados por Sanidad. El colaborador Javier Ruiz ha explicado que aunque lleguen nuevas dosis, el problema está en las inyecciones que estaban programadas para marzo y no se han llevado a cabo, "van a venir más vacunas, pero llevamos 4 millones de retraso", ha aclarado.

El ministerio de Sanidad había previsto vacunar a 32 millones antes del fin del verano y aunque el ritmo de vacunación, a partir del próximo mes de marzo, se cumpla, solo 2,8 millones de personas estarán vacunadas a final del trimestre, por lo que parece que no se llegará al objetivo marcado por el Gobierno.

"Ojalá consigamos las vacunas necesarias antes de que se ponga en circulación la Sputnik, porque no me fio mucho de la vacuna rusa", ha comentado el colaborado Jose María del Olmo. "Ah, yo sí, nosotros ahora somos muy fans. A mi ya que me pongan... Me da igual la china que la rusa, pero que me vacunen", ha respondido la presentadora.

Ana Rosa ha seguido bromeado sobre los antídotos fabricados en diferentes países del mundo y ha comentado: "La de Venezuela, no". Del Olmo le ha preguntado por la vacuna de Cuba, de la que también ha renegado la presentadora. "Te recuerdo que de la rusa antes decías lo mismo, que igual te llega una cubana y dices; 'oye, mira, pues también'".

La presentadora ha aclarado que el nombre de "Sputnik" no le transmitía mucha confianza, pero que "La Sputnik, por todo lo que oído y la cantidad de vacunas que han puesto en todo el mundo, creo que es buenísima". Esther Palomera ha bromeado con que el nombre del antídoto ruso parecía el nombre de "un chupito de vodka". "Tampoco está mal", ha bromeado Quintana.