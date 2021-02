Canales Rivera y la empresaria Isabel Márquez se han reconciliado

Al final, parece ser, ha vencido el perdón. Isabel Márquez y José Antonio Canales Rivera se están reconciliando, tal y como apuntan las fuentes de Diez Minutos, que han captado al colaborador de Telecinco yendo a pasar la noche al chalet de su novia y haciendo vida de pareja.

Según las fotografías que aporta el susodicho medio, el amor ha sido más fuerte que el dolor que experimentó la empresaria toledana (en cuya capital es donde tiene precisamente el apartamento) cuando el pasado diciembre salía a la luz la infidelidad del extorero.

Canales Rivera, que últimamente se ha centrado tanto en su faceta como tertuliano de Sálvame que ya ha llegado a presentar el espacio, vio cómo Isabel rompía con él después de que no le quedara otra que confirmar que había estado con otra. Él, además, lo aceptó casi con actitud estoica. "Es lo que me merezco", aseguró.

Concretamente, su deslealtad a su pareja fue con Cynthia Martínez, antigua participante de Mujeres y Hombres y Viceversa, quien aireó precisamente en los platós de Mediaset su affaire con el antiguo matador de toros (y dejando tras ella un desconocido pasado político), a quien conoció hace una década.

Durante sus siguientes visitas a Telecinco, Canales Rivera no cesó de mostrar su arrepentimiento y dejaba entrever que por su parte quería cambiar las cosas. "¿Creéis que [Isabel] va a estar con alguien que la ha engañado, que le ha mentido y se ha portado como un auténtico gilipollas? Tiene toda la razón porque lo he hecho como una verdadera mierda", admitió en una ocasión. En otra, aparecía devastado: "Estoy pasando uno de los momentos más duros de mi vida. Me equivoqué y lo estoy pagando muy caro. Quiero volver con Isabel, estoy muy enamorado".

A todo ello hay que sumar las otras supuestas infidelidades del extorero que insinuó su amigo Antonio David Flores, en lo que se tildó como una auténtica traición. Todas aquellas lágrimas, el mudarse del chalet de Toledo para alquilar un piso en Madrid (muy cerca de las instalaciones de la cadena donde trabaja) y aparecer arrepentido no funcionaron en Isabel Márquez.

De hecho, afirma el citado medio, ella no estaba por la labor de volver puesto que no se fiaba y le había hecho mucho daño... pero murió 'Riverita'. A pesar de su separación, Isabel sabía la cercana relación que unía a su pareja con su tío y acudió al entierro en Barbate, en Cádiz, con gafas de sol y mascarilla para estar a su lado, lo que motivó la reconciliación.

Ahora, esta segunda oportunidad está poco a poco avanzando y las fotografías de la publicación muestran a José Antonio llegando con su coche a la casa de Isabel, metiéndolo en el garaje y pasando la noche juntos, levantándose ambos para ir a hacer ejercicio perfectamente equipados con sus mascotas.