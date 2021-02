Iglesias señala al PP: "Si no hay normalidad democrática es por lo que ustedes han hecho"

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, insistió este miércoles en sede parlamentaria en la polémica afirmación que lleva sosteniendo las últimas semanas: que en España no hay "normalidad democrática" plena. Pero esta vez centró el tiro y señaló al que, a su juicio, es el culpable de esta supuesta anormalidad: el PP.

En el Congreso, la discusión giró este miércoles en buena parte en relación a la calidad de la democracia en España. Iglesias volvió a protagonizar su ya habitual duelo de los miércoles con el secretario general del PP, Teodoro García Egea, que le cuestionó por sus declaraciones de las últimas semanas. Y el vicepresidente segundo la respondió que "ojalá hubiera plena normalidad democrática, pero si no la hay es por lo que su partido ha hecho a la democracia".

"A mí no me parece normal que Cristina Cifuentes se vaya de rositas" en el juicio del caso Máster "y [el rapero] Pablo Hasel esté en la cárcel", ni "me parece normal que su partido bloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial para seguir controlando la Sala Segunda por detrás", ni "que su partido se haya financiado ilegalmente durante décadas", enumeró Iglesias. Y alertó a García Egea de la gravedad de que, precisamente, tenga que estar discutiéndose en el Congreso si en España hay "plena normalidad democrática".

El anuncio del PP de que abandonará su sede central de la calle Génova de Madrid por haber sido pagada supuestamente con dinero negro también fue utilizado por Iglesias para reforzar su argumento. "Yo entiendo que se cambien de sede, pero yo creo que los ciudadanos solo querrían que ustedes dejasen de robar", espetó el vicepresidente a García Egea, al que le recordó que el PP presuntamente pagó "al medio de Federico Jiménez Losantos para que mintiera sobre la autoría del 11-M". "No es normal, don Teodoro", lamentó.

Iglesias tacha a Casado de "pagafantas" de Vox

El vicepresidente segundo también fue preguntado por la portavoz adjunta de Vox, Macarena Olona, que le inquirió sobre sus aportaciones al Gobierno de España. "Es usted un pirómano que solo ha aportado a España sus intentos de desestabilización", espetó Olona a Iglesias, al que le acusó de beneficiarse de "coche oficial, ingresos familiares superiores a 15.000 euros" o "un ejército de guardias civiles custodiando su domicilio privado". "Por supuesto que en España hay plena normalidad democrática, la amenaza es usted, la amenaza es que el Partido Comunista esté en el Gobierno", aseguró la dirigente de Vox.

En respuesta, Iglesias afeó a Olona su homenaje de hace unos días al exgeneral de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, condenado por "su responsabilidad en secuestros, torturas y asesinatos" del GAL. "Ustedes hacen apología constante del terrorismo de Estado", denunció el vicepresidente, que dejó caer que Vox no tiene "ninguna altura de Estado" dos semanas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconociera "sentido de Estado" a la ultraderecha por facilitar la aprobación del decreto de fondos europeos.

"Señor Casado, le dije una vez que había alimentado a la bestia y ahora le estaba devorando. Estará usted conmigo en que lo que le avisamos se confirma después de lo que ha pasado el domingo. Va a terminar como pagafantas de la ultraderecha. Patético, señor Casado", espetó igualmente Iglesias.