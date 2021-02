El TSJ descarta reobrir l'hostaleria de moment

La Secció Quarta de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimat la sol·licitud de tramitació de mesura cautelaríssima instada per l'Associació Hostalera de Castelló (Ashocas) contra la decisió de la Generalitat de prorrogar durant 15 dies més les restriccions sanitàries acordades, entre les quals es troba el tancament del sector.

Així mateix, el TSJCV ha acordat reconduir el procediment pel llit de les mesures cautelars. D'aquesta manera, es dóna trasllat a l'Administració perquè conteste a aquest recurs en el termini de dos dies, segons ha informat aquest tribunal en un comunicat.

És a dir, la Sala entén que no concorren les raons d'especial urgència al·legades per la demandant per a resoldre sobre la seua petició –suspensió de la mesura del tancament de l'hostaleria– sense escoltar els arguments de l'Administració demandada. Una vegada rebudes les al·legacions de la Generalitat, el tribunal dictarà el corresponent acte sobre mesures cautelars.

El president de l'associació, Álvaro Amores, va dir ahir, abans de reunir-se amb Sanitat, que espera de la Generalitat propostes “concretes” per a la desescalada de l'hostaleria. “No venim a fer una passejada”, ha advertit aquest portaveu, que confia que els establiments del sector puguen tornar a obrir a partir del pròxim 1 de març.