El turisme es va desplomar un 68% a València en 2020 per la pandèmia

La ciutat de València va tancar 2020 amb un descens de les pernoctacions del 68,3% i amb una reducció de passatgers en l'aeroport del 71,1% a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19, fonamentalment per la disminució de la mobilitat i pels tancaments perimetrals i de fronteres decretats per a frenar l'expansió del virus.

Així ho va indicar ahir el director gerent de la Fundació Visit València, Antoni Bernabé, que va assenyalar que la pandèmia ha provocat que l'any passat es registrara “una caiguda en els principals indicadors de l'activitat turística a la ciutat i en el conjunt de destinacions”, tant d'Espanya com de la resta del món.

Bernabé va comparéixer al costat del regidor de Turisme i Internacionalització, Emiliano García, per a presentar el balanç turístic de 2020 en la capital valenciana i parlar de les iniciatives per a 2021.

El responsable de Visit València va precisar que la ciutat va comptabilitzar el passat exercici 1,7 milions de pernoctacions enfront dels 5,3 milions de 2019 i va detallar que la reducció va ser major en les corresponents a estrangers, amb 77,2% menys, mentre que les d'espanyols van baixar un 49,9%.

Així mateix, va comentar que els dos primers mesos de 2020, abans del confinament per la pandèmia i de la seua extensió “s'estava pujant a un ritme del 18%, un nivell de creixement molt fort” en les pernoctacions, i va ressaltar també els moviments que va haver-hi a l'estiu, especialment en el mercat nacional.

Bernabé va agregar que els turistes procedents de viatges transoceànics, Àsia i Amèrica (els EUA va caure un 87% i la Xina un 90%), van ser els que més es van reduir i que per darrere se situen mercats de l'entorn més pròxim amb caigudes d'entre el 79% d'Alemanya i el 82% de Països Baixos. Va apuntar que França, “per la proximitat” a Espanya, “va caure solament un 59%”.

Igualment, va comentar que també van disminuir els indicadors de rendibilitat (la dels hotels per habitació disponible) en un 52,6%, després de passar el preu de 67 a 31,7 euros; l'ocupació, que cau del 76,9 a un 31,48%, i el preu mitjà, amb una reducció del 16%.

Quant a les arribades a l'aeroport valencià, va matisar que el descens correspon en un 60% al mercat nacional i en un 74,9% a l'internacional. “Estem en un panorama de caiguda generalitzada de destinacions espanyoles i també a Europa. Com més internacional és el destí, més gran és la caiguda”, va assegurar Bernabé, que va ressaltar que, malgrat aquesta conjuntura, València ha estat treballant i segueix per a assegurar-se una “presència forta” en els mercats a través de diferents accions.

García, per part seua, va considerar que les dades turístiques de 2020 són “dures i complicades”, però va advertir que “no estem en una crisi del sector turístic” i va assegurar que el model de “turisme sostenible” pensat per a aquesta ciutat “continua valent”. No obstant això, va lamentar els efectes de la crisi sanitària sobre la mobilitat, “un dels pilars fonamentals del turisme”.

Els representants de les agències de viatges (van dir que estan en un 95% aturats) i dels hotels (Hosbec València xifra en un 90% les pèrdues quant a ingressos respecte a l'any passat) es van mostrar “optimistes”, encara que “la situació és molt complicada”. Confien que la vacunació funcione i que a partir d'abril es puguen obrir fronteres.

Entre les apostes per a fomentar València com a destinació, l'Ajuntament va citar les que parlen de “ciutat més saludable” i “sostenible”, les vinculades a la digitalització el sector turístic i les relacionades amb el disseny tenint en compte la Capitalitat en aquest àmbit, l'Any Jubilar pel Sant Greal i l'Any Berlanga, que culminarà amb els Goya 2022.

Desescalada “amb cautela i amb mesura”

Una desescalada “amb cautela i amb mesura”. És el que va plantejar ahir la consellera de Sanitat, Ana Barceló, amb els principals representants del sector de l'hostaleria i l'oci que ahir van acudir a Sanitat per a escoltar la proposta del pla previst a partir de l'1 de març. “L'objectiu és poder obrir els locals d'hostaleria i oci amb total seguretat tant per als propis hostalers com per a la ciutadania”, va afirmar Barceló.