Sara Carbonero habla, por primera vez, de cómo se encuentra tras su operación: "Como las muñecas de Famosa"

Sara Carbonero ha vuelto su trabajo. Después de haber estado ingresada y intervenida quirúrgicamente en la Clínica Universidad de Navarra en Madrid, la periodista ha retomado a Que siga el baile, la sección que presenta en Radio Marca, dentro del programa de Vicente Ortega.

Así, las primeras palabras de Carbonero fueron para comentar cómo se encuentras tras la operación, tras pasar por la ITV, como ella mismo dijo con humor hace unos días. "Estoy muy bien, fenomenal", dijo la mujer de Iker Casillas al micrófono abierto de las ondas. "Feliz" de estar otra vez trabajando.

"He venido un poco como las muñecas de Famosa", aseguró con gran sentido del humor la periodista, en referencia al anuncio de juguetes de los setenta.

Después escribió en sus redes sociales cómo había sido este primer día, en el que habían tenido como invitados en el programa a los integrantes del grupo musical Tu otra bonita.

"El término covid está absorbiendo todo y la vida es demasiado bonita como para que una palabra anule el resto. Vida solo hay una", publicó en Instagram.

"Significa mucho para mí haber entrevistado esta tarde a Héctor y Alberto, dos de los integrantes del grupo @tuotrabonita (te hemos echado de menos, @felixtuotrabonita ). Ya los conocía, los puedo considerar amigos, su canción ‘Se quemó’ marcó uno de mis veranos y el pasado diciembre tuve la suerte de asistir a uno de sus conciertos en el Cofidis de Madrid. Hacía mucho tiempo que no escuchaba música en directo y fue mágico. Verlos en el escenario es inspirador, de hecho, el nombre de esta sección se me ocurrió disfrutando de una de sus canciones ‘Azul verdoso’, cuyo estribillo reza: ‘ Que siga el baile’. Acaban de estrenar `El Conjuro’, con @muerdomusica y el 12 de marzo presentan su nuevo disco titulado `Crema’. Una recompensa más que merecida para esta banda valiente que poco a poco y con mucho esfuerzo y pasión, se ha ido haciendo un hueco en la música a través del boca a oído, como ellos dicen, sin perder ni un ápice de humildad ni autenticidad", relató.

"Hace ya bastante tiempo que decidimos no darle importancia al tener más o menos fama, lo que tenga que venir, vendrá, no está en nuestra mano. No podemos perder tiempo en eso. Lo importante es hacer un buen producto, y si las canciones gustan, pues quizás no suenen en la radio, pero sí en casa de la gente, que al final es lo importante", reflexionó.