Oferta de empleo público de Diputación y gestión de fondos Next Generation centran el pleno de este miércoles

En el orden del día se incluyen otros asuntos como la aprobación de los premios M de Málaga, que este año recaerán en la cadena malagueña de supermercados Maskom; en el Club de Atletismo Nerja, en el Teléfono de la Esperanza y en 101 Televisión. Se entregarán el 27 de febrero en un acto sin público en el auditorio Edgar Neville de la Diputación.

También se lleva al pleno la aprobación de la mutación demanial externa del Centro Guadalmedina a favor del Servicio Andaluz de Salud (SAS), dentro de la cesión de la parcela del Hospital Civil para la futura construcción del tercer hospital de la capital. El portavoz del PP, Francisco Oblaré, ha destacado, además, el acuerdo para reforzar las plazas COVID en dicho centro, aunque no está siendo usado.

En la sesión ordinaria se informará de que ha quedado desierta la licitación para la organización y gestión de los espectáculos taurinos en la plaza de toros de La Malagueta durante la Semana Santa y la Feria de Agosto, y la promoción y apoyo a la Escuela Taurina.

Un pliego que, como ha recordado el diputado provincial de Cultura y Asuntos Taurinos, Víctor González, quedó desierto. No obstante, ha incidido en que desde hace semanas tanto su delegación como Presidencia están llevando a cabo acciones para que en agosto haya corridas de toros.

Así, ha explicado que una vez declarado desierto el anterior pliego se puede volver a sacar a licitación, algo que no está previsto en estos momentos; y otra opción es abrir un procedimiento negociado con empresas del sector. Todo ello, ha admitido, sabiendo que 2021 no es el año 2020 "ni 2019 ni tampoco 2023 o 2024".

"No tenemos Semana Santa y decir si hay Feria de Málaga o de los municipios me parece arriesgado pero sí tenemos intención de dar toros, como corridas benéficas" durante el próximo agosto.

González ha informado también de que la Escuela Taurina de Málaga seguirá su trabajo "y cuenta con la confianza de esta casa, con 120.000 euros" para los cinco próximos años. "Nos honramos de tener cinco años más a Estauma, apostamos por los futuros novilleros y toreros; por la tauromaquia", ha defendido.

EMPLEO PÚBLICO

De nuevo en el pleno se debatirá sobre la oferta de empleo público y la situación de los interinos de larga duración. El PSOE y Adelante llevan una moción conjunta en la que instan al equipo de gobierno a retomar de manera "inmediata" las negociaciones con los agentes sociales para alcanzar un acuerdo.

Igualmente piden al diputado de Recursos Humanos, Juande Villena, y al presidente de la institución, Francisco Salado, que no pongan en marcha estas ofertas de empleo "hasta que no alcanzar un acuerdo de consenso con la parte social".

Recuerdan las diputadas provinciales de Adelante, Teresa Sánchez, y del PSOE, Patricia Alba, que el pasado 20 de enero se celebró una Mesa General de Negociación entre el área de personal de esta institución y los representantes de los trabajadores en los que se abordaron las convocatorias de oferta de empleo público de 2017, 2018 y 2019 pero se dieron por finalizadas las negociaciones en cuanto a las bases, "una forma de proceder que dista mucho de las negociaciones que se están produciendo en distintos organismos dependientes de esta casa", han reiterado, citando el Patronato de Recaudación o el Consorcio de Bomberos.

"Llevan un año intentando aprobar estas bases sin consenso social, sin acuerdo con los trabajadores afectados", ha lamentado Alba, quien ha criticado que el equipo de gobierno "después de haber contribuido con su acción política al abuso de la temporalidad sigue sin hacer nada", recordando que el PP lleva "diez año gobernando" y en pocos meses "es la cuarta moción que presentamos sobre este tema".

En los mismos términos se ha pronunciado la portavoz de Adelante, que ha aludido a la "ineptitud y la incapacidad de desarrollar unas negociaciones desde la seriedad". "Exigimos a Salado que cumpla su palabra y acepte todas las propuestas que estén dentro de la legalidad", ha dicho Teresa Sánchez.

"Hablamos de un 30 por ciento del personal que de media llevan más de 16 años trabajando de manera precaria y temporal para que los proyectos que plantean los equipos de gobierno vean la luz", ha sostenido, y ha insistido en que la solución tiene que darse a través del "diálogo y del consenso, no con imposición".

A su juicio, "se ha hecho un esfuerzo importante" y no tendría sentido que "de forma unilateral Personal diera por terminada las negociaciones, a las puertas de conseguir un acuerdo aunque sea relativamente satisfactorio. Negociar con buena fe, supone dar serias muestras de ello y no poner cortapisas donde no las pone la propia ley".

Al ser cuestionado, el portavoz del PP, Francisco Oblaré, ha reiterado que la oposición está "deslegitimada" para reclamar "estabilidad porque el único que se la ha dado es el equipo de gobierno". Ha incidido en que están "dispuestos al diálogo" y ha repetido que los trabajadores de la Diputación "tienen ahora más oportunidades porque cuando gobiernan PSOE con IU, ahora Adelante, no se ha dado".

En definitiva, según Oblaré, "hay convocatorias, hay oferta y consolidación pero se tienen que dar las garantías legales de que esas plazas se puedan cubrir por capacidad, mérito y concurrencia pública, más allá de los derechos adquiridos por los trabajadores".

El PP, por su parte, lleva como moción urgente el plan de recuperación europeo, conocido como los fondos Next Generation, demandando que las diputaciones "ostenten un papel relevante" en la gestión de los mismos. También que el Gobierno cree una autoridad independiente para gestionarlos "con eficacia, transparencia y rendición de cuentas".

"No pueden repartirse a dedo en el despacho del presidente del Gobierno, deben ser las instituciones que cuenten con mayor experiencia y hechos demostrados en gestión directa quienes se encarguen, y ahí entra en juego el papel de las diputaciones", ha subrayado, añadiendo el papel que se debe dar al reto demográfico,

Así, solicita el PP que el presupuesto para la Oficina de Lucha contra la Despoblación sea "una transferencia a la Diputación para que forme parte de las iniciativas del reto demográfico".

En la sesión plenaria se abordará también mociones del PSOE para luchar contra la exclusión financiera, para que se ejecute un plan de impulso al próximo Parque Nacional de la Sierra de las Nieves y otra sobre ayudas a la hostelería ante la situación derivada de la pandemia, ha explicado la viceportavoz socialista, Antonia García, quien ha asegurado que en el pleno de marzo llevarán al pleno sobre el cierre del Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) Francisco de Asís de Torremolinos por parte de la Junta de Andalucía.

Adelante, por su parte, lleva una moción para evitar alquileres abusivos y otra sobre el 8M; mientras que Ciudadanos no presenta iniciativas.

El PP solicitará al Gobierno que deje los desvíos provisionales de las obras en el kilómetro 222 de la autovía a su paso por Benalmádena como definitivos, como ha pedido el portavoz local de la formación, Juan Antonio Lara, destacando el beneficio que están suponiendo; y otras sobre la okupación de viviendas, la PAC y el trasvase desde el pantano de Iznájar.