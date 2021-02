Este martes, Telecinco emitió La isla de las tentaciones: hay más imágenes. Se trata de un formato que amplía los contenidos de las galas y los debates, con comparaciones entre las distintas ediciones y alguna pincelada de imágenes inéditas de la tercera.

Ese fue el caso del collar del veto. El artilugio, que ya apareció en la anterior edición, sirve para evitar que uno de los tentadores y una de las tentadoras puedan tener citas. Aunque podría parecer un objeto con una mera función simbólica pues, pese a estar vetados, conviven, es una manera de enviar un mensaje e intentar que los aludidos echen el freno.

En la gala del jueves se vio cómo los chicos elegían a Rubén Sánchez para ser vetado. Y es que, la incorporación del veterano al programa no gustó nada a Hugo que, cuando vio en la hoguera los acercamientos del tentador con su novia Lara, no pudo contener las muecas de desprecio ni su preocupación.

De esta manera, Lara tendrá que elegir a otro para su próxima cita. Sin embargo, quedaba por conocer la incógnita de a quién eligieron las chicas. Según ha desvelado el programa de este martes, se trató de Carla. Las imágenes mostraban a una alterada Lola que, incluso antes de conocer qué había hecho su novio Diego, comenzaba a llorar.

"Tengo mucho miedo. Por una parte, siento que me lo puedo hasta merecer, porque soy así de gilipollas. Me he dejado llevar y he hecho todo lo que he querido y sentido. He puesto freno también, he pensado incluso en poder hablar con él para arreglarlo. Me tengo que tranquilizar, porque estoy muy nerviosa", reflexionó Lola.

Previsiblemente, su estado no mejorará al ver cómo el joven besaba a Carla, su tentadora favorita, cómo se escudaba en que la propia Lola le había dado pie con su acercamiento a Simone, o cómo hablaba del supuesto bajo nivel adquisitivo de su pareja. Así, se pudo ver que, en la villa de los chicos, será Diego quien se busque a otra para la cita.