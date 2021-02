Paula Usero fue al protagonista de este martes en La Resistencia, a la que acudió para presentar su nueva serie, La cocinera de Castamar, de AtresPlayer, y repasar con Broncano su participación en la ficción Amar es para siempre como Luisita.

Cuando la invitada fue a darle su regalo a Broncano, el presentador le sorprendió con una pregunta personal: "¿Tú naciste por cesárea o parto natural?". La intérprete le confirmó que había sido por la segunda opción.

"Tardé mucho y eso significa que soy más inteligente, eso dice mi madre...", afirmó Usero, que dejó a todos con la boca abierta cuando añadió: "¿Sabes que me decían mucho de pequeña?".

"A lo mejor esto también os lo decían a vosotros, que me habían encontrado en un contenedor. Nuestros padres eran un poco hijos de puta", recordó la actriz. Broncano puso los ojos como platos mientras que Ricardo Castella le pedía al público que levantaran la mano "todos a los que les hayan dicho lo mismo".

Broncano, en 'La Resistencia'. 20minutos | MOVISTAR

Grison, su compañero en el espacio musical del programa de Movistar, levantó la mano, mientras que el director del programa se sorprendió de la gente que alzó la mano para indicar que a ellos también se lo habían dicho sus padres.

"Hay bastante gente...", reconoció Castella. Broncano, por su parte, comentó que "Mis padres no porque eran de una generación posterior, pero uno de mis abuelos me dijo que me habían encontrado en Entrevías, al lado de donde vivía aquí en Madrid".