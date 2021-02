Las redes estallan contra el "refrito" de 'La isla de las tentaciones': "He perdido 45 minutos de mi vida"

A lo largo de esta semana, Telecinco está reajustando su parrilla de access y prime time. Este martes y antes de Love is in the air, se emitió La isla de las tentaciones: hay más imágenes, un especial del reality que prometía emitir imágenes exclusivas sobre, por ejemplo, el origen de una polémica imagen del formato en el que aparecía Lola en la cama con Carlos, quien hasta ahora había mostrado predilección por Lucía.

Sin embargo, lejos de revelar información al respecto, solo aumentó el cebo, dejándose ver que, en principio, había una tercera persona en esa habitación. El programa también desveló que la tentadora vetada por las chicas de La isla de las tentaciones de cara a la próxima cita era Carla, quien se besó con Diego junto a la piscina.

En las imágenes se podía ver a Lola, novia de Diego, totalmente ida de sí en la hoguera. Mientras lloraba, explicaba que seguía sintiendo cosas por su pareja... y hasta ahí. El resto del programa fue una serie de rankings y repasos de los momentos más icónicos de las tres ediciones.

Así, se emitieron vídeos sobre los mejores besos del programa; se repasó la trayectoria de los participantes reincidentes, Óscar, Andrea, Fiama y Rubén; y se mostró un vídeo que ilustraba cómo este último usaba exactamente las mismas palabras para tentar primero a Fani Carbajo y ahora a Lara. Además, en ambas provocaba la misma sensación de estupor al cuestionar la naturaleza de su relación.

Esto no hizo ninguna gracia en Twitter, donde los usuarios se lanzaron a emitir quejas sobre los "refritos" con los que se había rellenado el espacio televisivo, en el que se esperaban más contenidos nuevos de la última edición. Por ello, los twitteros comentaron la pérdida de tiempo que les había supuesto el programa, y lo estafados que se sentían ante la falta de contenidos nuevos.

El programa de hoy nos ha puesto alguna imagen interesante? #HayMásImágenespic.twitter.com/xXuAYLdtRx — Virginia ℛ (@Naigrivi) February 16, 2021

Aquí con los que pensaron ver algo nuevo en #HayMásImágenespic.twitter.com/OBtBnrvQo1 — Paupierre 🏳️‍🌈 (@paupierre9) February 16, 2021

¿Van a poner imágenes inéditas o a tomarnos por tontas poniendo contenido repetido? #HayMásImágenespic.twitter.com/y6AZBYl3DI — Abril (@Con_sus_gafitas) February 16, 2021

Yo al descubrir que #HayMásImágenes es un refrito de las anteriores ediciones y no imágenes ineditas como nos habían vendido pic.twitter.com/RLCkqLFhQt — Miss Ania (@MissAniaG) February 16, 2021

Confirmamos que hemos perdido 45 minutos de nuestra vida?! #HayMásImágenespic.twitter.com/vZmmfBPy6G — Piedad de la Cruz (@PiedadMraz) February 16, 2021

Está claro que #HayMásImágenes pero que no nos las van a poner pic.twitter.com/JNPOGKGw3v — Enxebre (@CntEnx) February 16, 2021

He visto más videos inéditos en tiktok que en #HayMásImágenespic.twitter.com/9HKTAWZPL9 — Mushu (@Mushu13207189) February 16, 2021

He perdido cuarenta minutos de mi vida para q me digan q tendré q esperar al jueves para ver las imágenes 🤡#HayMásImágenespic.twitter.com/Vwfqwrxeuc — Sara (@saraveega) February 16, 2021

#HayMásImágenes

Oye no se supone que nos iban a explicar que hacía Carlos en bóxers con Lola? pic.twitter.com/TeN8mAot1Z — 𝕯𝖆𝖗𝖐𝖍𝖞 (@dakrhy) February 16, 2021