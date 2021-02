Mulatti, en 'First dates': "Quiero a un hombre que las mulatas sean su perdición, unas diosas para él"

Desde que se vieron este martes por primera vez en la barra de First dates, tanto Saray (aunque prefirió que la llamaran Mulatti, su apodo) como Alberto supieron que se iban a ir juntos del restaurante de Cuatro.

El primero en llegar fue el madrileño, que reconoció que "no voy por la vida de Brad Pitt porque no lo soy, pero tengo éxito con las mujeres, entablar conversación con ellas e ir de una a otra. Me gustan mucho".

"Me gustan las chicas exuberantes, exóticas, que tengan un buen cuerpo y con curvas, como Jennifer López que tiene un buen culo, unas buenas tetas y una cara graciosa, ese es mi prototipo ideal de mujer", comentó el cantante.

Nada más entrar en el local, Mulatti impresionó a Alberto, que no pudo reprimir una sonrisa al verla. "Lo que me hace ser diferente no es el ser guapa u otras cosas, es mi color de piel, y estoy muy orgullosa", reconoció la valenciana "de padre de Sierra Leona y madre de Valencia".

Ambos pasaron a la mesa para conocerse un poco más durante la cena, y uno de los puntos en común que encontraron fue el rap: "Tenemos los mismos gustos musicales, si antes me molaba, ahora, más", afirmó Mulatti sobre el madrileño.

"Tengo que acabar con alguien como Antonio Recio (el personaje de Jordi Sánchez en La que se avecina), que las mulatas sean su perdición, eso es lo que quiero yo en un hombre", admitió la valenciana. Y añadió que "su tipo sean las mulatas y las tenga como diosas".

Según transcurrió la velada, los espectadores pudieron adivinar el final de la cita, con ambos marchándose juntos en busca de una segunda oportunidad para quedar porque "va a ser más explosiva que esta", concluyó Alberto.