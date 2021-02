Vicky Luengo, en 'El hormiguero': "La serie 'Antidisturbios' me ha cambiado la vida"

El hormiguero recibió este martes a una de las actrices revelación del momento, Vicky Luengo, que protagonizó junto a Raúl Arévalo, Roberto Álamo o Álex García uno de los éxitos de la temporada, la serie Antidisturbios en Movistar.

Pablo Motos quiso saber en qué le había cambiado la vida su participación en la ficción policiaca, a lo que la invitada le contestó que "me la ha cambiado porque ha sido un reto, casi el más fuerte de mi carrera. También la gente que he conocido allí que me la llevo para toda la vida", dijo Luengo.

Tras estas declaraciones se vivió uno de los momentos más curiosos de la noche, y fue cuando Luengo se emocionó al ver el cartel de Antidisturbios en las pantallas, que ella protagoniza: "Me ha encantado el ataque de felicidad que te ha dado al verlo", destacó el presentador.

Vicky Luengo, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

"Todo lo que tenga que ver con la serie me hace mucha ilusión", admitió la actriz, que añadió que "he sido muy feliz rodándola". Motos también le preguntó sobre el rodaje, ya que algunos compañeros suyos sufrieron algunos incidentes, como comentaron en su visita al programa de Antena 3 en octubre del año pasado.

La invitada destacó que "fueron cuatro meses de grabación, con un mes de ensayos antes... fue muy exigente, cosa que agradecí. Fue duro a nivel mental porque estuve muy concentrada, y cansado, pero lo disfruté de una forma increíble".

Luengo interpreta a una policía de asuntos internos, y la actriz intentó ponerse en contacto con alguno de ellos para documentarse para el papel: "Quería contactar con alguien que trabajara en ello para quitarme los prejuicios que tenemos todos"

"Me metí en chats de policías explicando que era una actriz y que era para un papel, pero nadie me contestaba. Al final, un amigo de un vecino de mi madre trabaja ahí y accedió a darme una entrevista".

Eso sí, "nunca me desveló el nombre porque no se puede saber quiénes son", aunque sí que reconoció Luengo, para concluir, que esa persona "me ayudó mucho".

La intérprete también comentó sus otros proyectos, como Madres para Amazon Prime Video y Mediaset, las películas El sustituto y Hogar, y actualmente se encuentra inmersa en una gira teatral con la obra Principiantes.