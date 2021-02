El PP demana 18 anys de presó per a Jorge Rodríguez en el cas Alqueria

Els 'populars' sol·liciten la mateixa condemna per als qui foren gerents de l'empresa Divalterra, José Ramón Tiller (pel PSPV) i Agustina Brines (per Compromís) mentre que reclamen 15 anys de presó i multa de 4.800 euros per a l'ex-cap de gabinet de Rodríguez en la Diputació, Ricard Gallego; per a un altre assessor, Manuel Reguart; per al lletrat assessor de Divalterra, Jorge Cuerda; un altre dels exgerents, Vicent Xavier Simón, i per a les huit persones afins als dos grups polítics que es consideren que van ser contractades de forma irregular, pels mateixos delictes.

Pel delicte de tràfic d'influències reclama, per a tots ells el pagament d'una multa de 2.244.191,60 euros, segons consta en l'escrit d'acusació del PP, al qual ha tingut accés Europa Press.

El cas Alqueria se centra en les contractacions presumptament irregulars d'alts directius en l'empresa pública Divalterra -antiga Imelsa- per a afavorir persones afins del PSPV i Compromís. Rodríguez va arribar a ser detingut el 27 de juny del 2018, quan ocupava el càrrec de president de la Diputació, institució de la qual va dimitir al juliol, si bé es va mantindre com a alcalde d'Ontinyent, càrrec que va revalidar en les municipals de juny del 2019 amb La Vall Ens Uneix, després de deixar a l'abril d'eixe mateix any el PSPV.