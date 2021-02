La Federación de Hostería de Castilla y León lamenta que la Junta "cargue" de nuevo la responsabilidad contra el sector

"La Junta vuelve a señalar y a marcar mientras insiste en decir que la hostelería no es el problema", has aseverado De la Varga, en declaraciones a Europa Press, antes de condenar la actitud mostrada por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tras anunciar el cierre de toda actividad no esencial a las 20.00 horas.

De la varga ha insistido en que el sector "siempre ha hecho bien las cosas" y ha cumplido sanitariamente con todo, por lo que ha trasladado su preocupación por la nueva medida.

Asimismo, ha lamentado que, una vez más, la Junta no haya comunicado con anterioridad la decisión a los sectores implicados y ha acusado al Gobierno autonómico de generar "confusión" con continuos cambios normativos.

"No se pueden cambiar los criterios cada siete días", ha puntualizado.

Fernando de la Varga ha recordado que la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ya mostró en su día su preocupación por el afloramiento de las reuniones sociales y es precisamente eso lo que sucederá, ha dicho, al obligar a cerrar pero disponer de un horario de hasta las 22.00 horas.

"La gente no se va a ir a casa sino que se incrementarán las fiestas y los botellones", ha lamentado.

En cuanto a las demandas por el lucro cesante, ha pronosticado que serán "miles" las que se producirán en las próximas semanas, si bien ha aclarado que serán a título individual y en función de las características de cada negocio.