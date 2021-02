Hosbec confia a reobrir entre el 30% i el 40% d'hotels en Setmana Santa si continua la caiguda de contagis

El president del col·lectiu, Toni Mayor, ha assenyalat en declaracions a Europa Press que les xifres dels últims dies han experimentat "un accelerat descens del nombre de nous casos" i per tant han obert "una porta a l'esperança" en el sector encara que de forma "cautelosa".

"Amb la baixada de contagis dels últims dies hem començat a tindre esperances que en tres o quatre setmanes els nivells puguen estar en 50 o 100 casos per cada 100.000 habitants i açò faria possible que s'alçaren els confinaments perimetrals, tancaments autonòmics i per açò podríem reobrir una mica de la planta hotelera en Setmana Santa, assenyala.

Mayor detalla que en tal cas, "i en el millor escenari optimista", seria una obertura de la planta hotelera similar a la qual es va produir al juny de l'any passat, "a penes un 30% o un 40% de les places, preparant-se per a tindre ocupacions d'entre el 50% o 60% i comptant solament amb el mercat nacional".