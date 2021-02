Triple tragedia en cuatro semanas: mueren por coronavirus el padre, la madre y el hijo de una familia

La pandemia de coronavirus está dejando historias trágicas en todo el mundo. La última ha ocurrido en l'Alcúdia (Comunidad Valenciana), donde, en apenas cuatro semanas, un matrimonio y su hijo fallecían por Covid-19.

El virus se cebó con Vicente (de 85 años), Carmen (de 80) y Joaquín(55 años), que se contagiaron en el mes de diciembre. Vicente, padre de Joaquín y marido de Carmen, fallecía pocos días después, el 8 de diciembre. Madre e hijo, que estuvieron un mes luchando contra el coronavirus, murieron tras semanas ingresados en el hospital, el 4 y el 6 de enero respectivamente.

Todo sucedió muy deprisa. Al principio, los tres solo presentaban "síntomas de constipado", pero la enfermedad se agravó en apenas días, obligando el ingreso en el Hospital de La Ribera (Alzira) de padres e hijo.

Según informa 'El Español', los allegados de la familia esperan que el duro golpe al menos sirva para "tomar conciencia", "respetar las restricciones y protegerse de la pandemia".

Los familiares, destrozados por la pérdida, han declarado al mismo medio que lamentan que todavía haya negacionistas pese a las muertes. "Me parece que se agarran a excusas egoístas, que no tienen empatía. Esto no tiene que ver con libertades ni con gobiernos", denuncian. Y concluyen: "nosotros hemos sufrido tres muertes en la familia, la pérdida de tres personas que, sin la Covid-19, ahora estarían con nosotros. No entendemos esas faltas de respeto".