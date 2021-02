Cvirus.-Una desena de guàrdies civils d'Alacant que custodiaven vacunes per a residències es van vacunar en sobrar dosis

Es tractaria de huit efectius i un tinent de la caserna de Dénia i altres agents de Benidorm i Torrevella (Alacant), tots ells relacionats amb el procés del trasllat de les vacunes, segons una informació publicada aquest dimarts pel diari Levante-EMV.

La vacunació es va dur a terme en centres de majors en tractar-se de les patrulles encarregades de custodiar les dosis que havien d'administrar-se en aquests centres quan va arrancar el període a la Comunitat Valenciana i van ser oferides pel personal mèdic de les instal·lacions perquè "se n'anaven a tirar al fem", tal com han confirmat fonts de l'institut armat a Europa Press.

Des de la institució s'ha traslladat que "en cap moment s'ha incomplit cap protocol ni regla" i que "no ha existit ni premeditació ni traïdoria", ja que aquestes tres unitats eren les encarregades de supervisar els processos de vacunació en residències i van ser els sanitaris els qual van oferir les dosis abans de rebutjar-les.

Així mateix, expliquen que, quan el general cap de la zona de la Guàrdia Civil va tindre coneixement de l'ocorregut va emetre el 10 de gener una instrucció aclaridora després de consultar la situació amb la Conselleria de Sanitat en la qual adjuntava la prohibició a tots els efectius de rebre les dosis.

"El propi personal sanitari va oferir posar-li-la, explicant-los que eren dosis sobrants i que serien rebutjades. Aquesta informació es va traslladar a la Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana, la qual va aclarir que no podia ser vacunat ningú sinó conforme als protocols establits", assegura la Comandància.

L'institut armat insisteix que "no s'ha incomplit cap protocol" i que va advertir els agents després de parlar directament amb Salut Pública per a "corregir" qualsevol comportament. Per la seua banda, fonts de la Conselleria de Sanitat han assenyalat a Europa Press que no s'obrirà cap investigació si no existeix una denúncia formal.