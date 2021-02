Escola Valenciana ofereix als instituts tallers per a previndre la violència de gènere

L'activitat s'oferirà gratuïtament en tots els centres de secundària que estiguen interessats i respon la preocupació de l'entitat cívica davant "el creixent nombre d'agressions sexuals en grup que s'estan produint contra les dones, especialment adolescents i amb agressors també menors d'edats".

Per açò, Escola creu "fonamental" incidir en l'ensenyament secundari per a formar en valors la joventut i engega aquests tallers, els quals s'inclouen dins de la campanya 'Activisme Feminista-Unim-nos per la igualtat' en commemoració del 8 de març.

Enguany, el col·lectiu reivindica el dia de les dones amb el lema '8M: Activisme feminista', amb el qual pretén "reconéixer la lluita de totes les activistes feministes, així com posar èmfasis en el fet que cal unir-se per a avançar en la construcció d'una societat lliure de masclisme i discriminació per raó de gènere".

A més dels tallers, Escola Valenciana insta les institucions a incloure l'educació sexual afectiva en els projectes pedagògics de centre, perquè "la coeducació també és la promoció d'una sexualitat lliure, consentida i basada en el respecte mutu", argumenta.

Pel que fa a l'àmbit social en general i per a tot tipus de públic, Escola impulsa un debat en línia amb dos expertes en els quals es tractaran els diferents tipus de violència de gènere, quines variacions s'han produït i quines noves formes d'agressions han sorgit i per què. La xarrada es desenvoluparà dins de l'oferta de 'Tàndems enlínia' que Escola brinda en les seues xarxes -Twitch, Youtube i Facebook- el pròxim 4 de març a les 19.00 hores.