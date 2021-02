Unidas Podemos pedirá formalmente el indulto para el rapero Pablo Hasel

Unidas Podemos registrará en los próximos días una solicitud formal para que el Gobierno indulte al rapero Pablo Hasel. Así lo anunció este martes el presidente del grupo parlamentario morado, Jaume Asens, que aseguró que esta iniciativa es "coherente" con la intención del Ejecutivo de reformar los delitos de expresión para evitar que pueda condenarse a artistas por criticar a instituciones públicas.

Asens ha concretado que Unidas Podemos registrará esta petición de indulto en los próximos días, y será entonces cuando eche a andar el procedimiento. El Ministerio de Justicia tendrá que analizar y preparar el expediente y remitirlo al tribunal que sentenció a Hasel, que deberá dar su opinión sobre una posible medida de gracia al rapero. También tendrá que pronunciarse al respecto la Fiscalía, aunque ninguno de los dos informes serán vinculantes: la última palabra la tendrá el Gobierno.

No obstante, Unidas Podemos no ha consultado al PSOE antes de decidir que presentará esta petición de indulto, aunque Asens cree que los socialistas deberían estar de acuerdo porque el Gobierno ya está proponiendo reformar los delitos de expresión. "Entendemos que no puede ser normalidad democrática que, mientras se cierre la investigación por la presunta corrupción en la monarquía, se encarcele a quien la critica en canciones", sostuvo el dirigente de Unidas Podemos.

Por tanto, ha razonado que si se impulsa una iniciativa cuyo objetivo persigue que artistas o raperos no entren a prisión por expresiones vertidas en su obra, debe aplicarse el indulto para no frustrar precisamente el contenido de la ley que le beneficiaría si ya estuviera en vigor. De este modo, Asens ha subrayado que "no hay mayor injusticia" que el hecho de que la "justicia llegue tarde", máxime cuando también está el caso del rapero Valtònyc las autoridades belgas han negado la extradición a España por los mismo motivos.