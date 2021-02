Podem i Compromís rebutgen la detenció de Hasel i demanen canvis al "govern més progressista de la història"

Així ho han exposat els seus portaveus en Les Corts, Pilar Lima i Fran Ferri, després de l'arrest d'Hasel aquest dilluns pels Mossos d'Esquadra en la Universitat de Lleida per a ingressar a la presó.

"Com a demòcrata, sent que és un dia de vergonya", ha declarat la síndica 'morada', en considerar que la llibertat d'expressió ha sigut "sepultada" i que la democràcia perd. Després de mostrar tot el suport d'UP als seus familiars i afins, ha posat l'accent que urgeix reformar el Codi Penal en matèria de delictes de rebel·lió.

El síndic de la coalició, que dona suport al Govern d'Espanya, també ha descrit la detenció com un "retrocés clar" en el dret a la llibertat d'expressió", per la qual cosa ha reclamat al Govern la derogació de la Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana del 2015 perquè "aquestes coses no passen en un estat democràtic".

És més, al seu juí és irònic que "precisament vagen a ficar Pablo Hasel a la presó per dir en una cançó el que s'ha convertit en realitat: que el rei (emèrit) era un lladre, i el rei era un lladre perquè no feia allò que qualsevol persona havia de fer amb els seus impostos".