Cvirus.- El Consell aprovarà aquest divendres un pla específic per a les empreses d'oci que porten més temps tancades

Puig, després de mantindre una reunió a Alacant per videoconferència sobre digitalització del sector turístic, ha destacat que aquest nou pla se sumarà al Pla Resistir, dotat amb 400 milions, i ha recalcat la importància que es coneguen tots els instruments que inclou perquè "a vegades es demana una quantitat inferior".

"No es tracta de posar xifres fetitxe sinó de caminar per a suturar les conseqüències negatives que aquesta pandèmia està causant al conjunt de l'economia, no només al turisme", ha recalcat. A més, ha destacat que el Govern d'Espanya també traurà un pla d'ajuda que és "molt convenient que així siga per a completar el de la Generalitat".

Puig ha garantit que les restriccions "no romandran ni un dia més dels quals siga necessari", però se n'aniran "suavitzant sense moviments disruptius, del blanc al negre, sinó amb una escalada el més prudent per a no laminar tot l'esforç realitzat".

Preguntat per la demanda que planteja interposar la Distribució per a reclamar el lucre cessant derivat del tancament de l'hoteleria, ha comentat que qualsevol associació "té el dret a portar als jutjats allòque consideren", però ha defès que la Generalitat "pren les decisions pensant en l'interés general i la prioritat de la salut".

Així, ha recalcat que "no es fan restriccions per fer restriccions" i, de fet, ha recordat que la Comunitat Valenciana "no és la que més" ha limitat l'obertura del sector, sinó que es tracta d'una mesura implantada en tota Europa per a controlar l'espai de la sociabilitat". Puig ha constatat que "el problema no són els bars sinó l'espai de sociabilitat i per açò també exigim que no s'exporten els bars a domicilis particulars".

"No es tracta de criminalitzar un sector, mai ho hem fet, sinó de compartir amb ells com superar la pandèmia amb seguretat, no solament per als pròxims dies, sinó per a arribar a una normalització que permeta obrir tot i per a això no es pot avançar més del que és prudent", ha constatat.

DESESCALADA

En eixe sentit, Puig ha insistit que quan al març concloga l'actual pròrroga de restriccions hi haurà "una reflexió" perquè "som conscients del greu dany que s'infringeix no només a l'hoteleria i a l'economia sinó el dany psicològic i emocional que també es causa a una part important de la societat".

No obstant açò, ha incidit que les decisions s'adoptaran "pensant en l'interés general i en la salut perquè encara estem en una taxa d'incidència de 500 casos per 100.000 habitants, molt lluny de l'objectiu de baixar fins als 50 casos. Per açò, ha recalcat que malgrat l'actual progrés no cap "cap triomfalisme, sinó prudència, prudència, prudència i no relaxar-nos" perquè encara "hi ha molta incertesa" sobretot per les noves soques.

No obstant açò, ha destacat que ja estan treballant amb Turisme per a quan la situació epidemiològica permeta obrir corredors de mobilitat, però ha insistit que més enllà d'aquesta solució "puntual", allò que es necessita és un espai europeu sanitari que garantisca la mobilitat a totes les persones vacunades.

Puig ha confiat que es puga complir l'objectiu del Ministeri que el 70% de la població estiga vacunada a l'estiu i, sobre aquest tema, ha ressaltat que la vacuna de Janssen, d'una sola dosi, permeta començar a principis d'abril amb la vacunació massiva.