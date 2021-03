El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado este lunes los trabajos de sustitución de un tramo de las escaleras mecánicas de la Baixada de la Glòria, que sirven para conectar la Avenida Vallcarca con el Park Güell, y que han sido objeto de quejas de muchos vecinos por las paradas indefinidas que se han ido repitiendo periódicamente desde hace años.

El tramo entre las calles Verdi y Sostres será el primero que afrontará la reparación, pues ya hace "por lo menos tres años" que no funciona, según cuenta Montse Andreu, vecina de la zona. No está previsto que se pongan de nuevo en funcionamiento hasta el mes de junio, de cara al regreso de los turistas a la ciudad. La operación costará cerca de 335.000 euros y, según el Ayuntamiento, estará financiada con el retorno de la regulación turística del Park Güell, es decir, con la recaudación de las entradas.

Los otros cinco tramos también se harán nuevos, pero eso no será hasta el verano de 2022, momento en que el Ayuntamiento planea una remodelación total de la calle y de sus alrededores. El Districte de Gràcia, a través de sesiones participativas con los vecinos del barrio, ha diseñado lo que será el entorno de unas nuevas escaleras con espacios de descanso y con zonas verdes.

Aunque ahora por fin se pondrá remedio al problema que suponía el mal funcionamiento de las escaleras, este equipamiento ha sido foco de conflicto en el barrio en muchas ocasiones. De 1987, fueron las primeras escaleras mecánicas al aire libre inauguradas en Barcelona, por lo que la maquinaria es muy antigua y el Ayuntamiento alegaba que ya no existían piezas para cambiarlas cada vez que se estropeaban.

Mientras, los vecinos seguían pidiendo una solución definitiva que evite tener que subir más de 300 peldaños para llegar desde la Avenida Vallcarca hasta los pies del Park Güell.

Los más afectados por los frecuentes paros eran las personas mayores y con dificultades de movilidad. Así lo explican las propias vecinas del barrio, como Montse Andreu: "A mí no me afecta demasiado porque me muevo en moto, pero para las personas mayores es un inconveniente".

Carolina Montañá es enfermera, no vive en Gràcia, pero sí que visita a pacientes en la calle Sostres. Muchos días le gustaría usar las escaleras mecánicas, porque la bicicleta eléctrica con la que se desplaza no sube cuestas como las que hay en Vallcarca, pero "nunca funcionan", cuenta, así que se ve subiendo a cuestas con su bicicleta y una mochila pesada con material médico.

Parece que posible vuelta de los turistas a Barcelona de cara al verano ha sido motivo suficiente para que el Ayuntamiento se haya puesto manos a la obra, una decisión que los vecinos han aplaudido. "Es necesario que de una vez por todas se lleve a cabo la dignificación de la Baixada de la Glòria", ha apuntado Manel Toridio, miembro de la junta de la Asociación de Vecinos Gràcia Nord-Vallcarca.

Ha reiterado que es una reivindicación de "mucho tiempo", pero ha lamentado la demora del Ayuntamiento para llevar a cabo proyectos que tienen que ver con el barrio. "También llevamos años pidiendo una rambla verde en la Avenida Vallcarca y el plan está aprobado desde 2002, mientras vemos cómo otras obras nos pasan por delante".