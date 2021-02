Detinguda a València una dona per infringir la prohibició d'acostar-se a caixers a menys de set metres

Segons ha informat la Prefectura Superior de Policia, aquesta detenció s'ha dut a terme en el marc d'un dispositiu policial per a previndre la comissió de furts en el centre de la ciutat. Dos agents de paisà van localitzar la dona prop d'un caixer automàtic, en el carrer don Joan d'Àustria, i van comprovar que posteriorment s'acostava a un altre en Pascual i Genís.

Els policies van seguir la sospitosa i van veure que entrava en comerços de la zona i mantenia una "actitud vigilant" sobre els clients, observant les seues pertinences. Un empleat d'una de les botigues va reconéixer la dona com la presumpta autora de diversos furts comesos dies arrere en eixe mateix comerç, per la qual cosa va alertar la Sala 091. Aquesta persona era la mateixa que en eixe moment estava sent vigilada pels agents de paisà.

Per tot açò, els policies la van identificar i van comprovar que tenia en vigor una prohibició d'aproximar-se a menys de set metres de qualsevol caixer o entitat bancària de la ciutat, decretada per un Jutjat de València. La dona va ser detinguda com a presumpta autora d'un delicte de trencament de mesura cautelar i posada a disposició judicial.