AUDIO:Tudanca, "harto de la hipocresía" de la Junta sobre el lobo, recuerda que a 31 de octubre no había pagado ayudas

"Los problemas que tienen ahora los ganaderos de Castilla y León no tienen que ver con ninguna decisión porque no se ha tomado aún ninguna decisión", ha aclarado el socialista que ha explicado al PP y la Junta que aún no se ha modificado el marco normativo para la protección del lobo a lo que ha añadido que los ganaderos de Castilla y León tienen "enormes dificultades" porque no reciben indemnizaciones a tiempo ni se han puesto en marcha la mitad de los cupos aprobados para el control del lobo. "Esto no es responsabilidad de ningún ministro del Gobierno de España", ha sentenciado.

Tudanca ha refrendado la posición del PSOE de Castilla y León en defensa de los ganaderos de la Comunidad Autónoma lo que ha añadido la necesidad de que haya consenso, participación y una posición de equilibrio desde la premisa de que hay que hacer "todo lo posible" para encontrar una "salida conjunta y consensuada" entre el Gobierno de la nación y las comunidades autónomas afectadas sin olvidar a las organizaciones profesionales agrarias.

En este sentido, ha considerado que la reunión de ayer del Gobierno con las comunidades autónomas afectadas por la presencia del lobo fue "enormemente positiva" y "un primer paso importante" en un camino en el que "queda mucho por andar" si bien ha significado la voluntad de diálogo y de acuerdo por parte del Ejecutivo central que se extenderá a una próxima reunión con las OPA para buscar una solución a un problema que "lleva mucho tiempo esperando".

"Nosotros defendemos el control del lobo, no queremos que se extinga el lobo pero lo que menos queremos es que se extingan los castellanoleoneses, no puede ser", ha aseverado el dirigente socialista en un llamamiento hacer compatibles los objetivos ya que si no se protege a la gente que vive en el medio rural no quedarán habitantes en los pueblos. "Defendemos que se controle el lobo y defendemos cupos para que se controle el lobo"