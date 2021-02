Gobierno Vasco prevé empezar a vacunar la próxima semana a los más de 150.000 mayores de 80 años

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Sagardui ha destacado que en Euskadi se han administrado, hasta el momento, más de 100.000 dosis, de las que 57.970 suponen una primera dosis y 43.682 segundas dosis.

Su previsión es que esta semana se administren en torno a las 14.700 vacunas para continuar con la inmunización completa, es decir con las segundas dosis, en las residencias, inoculándolas tanto a profesionales como a residentes. También se pretende concluir la primera línea de profesionales sanitarios de Osakidetza, y continuar con la segunda línea.

En este sentido, ha explicado que el 45% del personal de Osakidetza ya tiene una primera dosis administrada, y hoy se proseguirá con la primera línea de profesionales sanitarios de las clínicas privadas. Mañana continuará la vacunación de la Ertzaintza, a los que seguirán los profesionales de los centros de día, las policías locales y otros cuerpos de Policía.

(Habrá ampliación)

