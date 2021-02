CSIF rebate el porcentaje de contagios en aulas de C-LM: "No se puede saber lo que no se estudia"

"No se puede saber lo que no se estudia", ha asegurado Gutiérrez, que durante la rueda de prensa que ha ofrecido este martes en Toledo ha cuestionado la veracidad de las estadísticas que ofrece la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, que insiste en que las aulas son espacios seguros.

"Los médicos dicen que más del 90 por ciento de los niños que han dado positivo son asintomáticos. No hay estudio alguno que evidencie qué porcentaje del alumnado se ha contagiado. Según el Instituto Nacional de Neumología, desde el mes de enero la positividad en niños ha pasado del 1 al 12%. Por tanto, no concibo que en Castilla-La Mancha no se haya llegado ni a un 1% de aula cerradas. ¿Cuántos de esos niños asintomáticos han llevado el virus a su casa y por ahí vienen los contagios?. Si se hubieran hecho PCRs a lo mejor se habría tenido que cerrar el 50 por ciento de los centros", ha señalado.

"He estudiado ciencia, y en ciencia se dice que si no se analiza no existe, y esa es la sensación que tenemos cuando los consejeros y la ministra dicen que hay pocos contagios. Nos hemos tirado al monte a ver qué pasa y hemos tenido la suerte de que hemos tenido pocos contagios.No se puede saber lo que no se estudia" ha insistido el responsable nacional de Educación de CSSIF, que ha pedido que España emule a Alemania y cierre las aulas.

ENCUESTA

Y es que el presidente nacional de CSIF Educación, Mario Gutiérrez, ha presentado este martes en Toledo la encuesta realizada por este sindicato a partir del pasado 18 de enero, en la que han participado 2.500 docentes de todos los centros públicos de la región, "un 10%" del total del personal docente de toda Castilla-La Mancha.

Dicho sondeo evidencia, según este sindicato, que las aulas son "espacios inadecuados en los que no se respeta la distancia de seguridad, no hay ventilación suficiente, hace frío y ausencia de purificadores homologados y medidores de CO2".

Para el responsable de CSIF Educación los resultados de esta encuesta, que se ha desarrollado dentro de la campaña nacional 'Por una aula segura', "ponen de relieve las enormes deficiencias de seguridad que se están produciendo en las aulas de la región y la falta de una respuesta eficaz por parte de la administración educativa".

Según ha detallado Gutiérrez, hasta el 71,6 por ciento de los docentes encuestados revela que no se respeta la distancia de seguridad en las aulas, de 1,5 metros, entre alumnos.

También el 57,6 por ciento señala que la aireación natural se realiza con un tiempo superior a los 15 minutos, lo que contradice las Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la Salud frente al COVID para centros educativos en el curso 2020-2021, que recomienda la ventilación cruzada y de manera permanente.

A la falta de seguridad, ha proseguido el responsable nacional de CSIF, se suma que las condiciones para impartir la docencia no están siendo las idóneas. "Hasta el 90 por ciento de alumnos y docentes han permanecido con mantas y abrigos", situación, ha dicho, que podría haberse evitado si la Consejería hubiese instalado purificadores homologados y medidores de CO2.

"En el 82,2 por ciento de los centros de la región no hay ni purificadores ni medidores de CO2 y tan sólo el 3 por ciento cuenta con ambos instrumentos en sus aulas", ha asegurado CSIF, que lamenta la falta de previsión de las diferentes administraciones educativas.

En cuanto a Talavera de la Reina y su comarca, los resultados han sido incluso peores: el 96% de alumnos y docentes han estado con ropa de abrigo en las clases y el 92,3 de las aulas no cuentan con purificadores ni con medidores, ha alertado el responsable de CSIF Educación Toledo, Enrique de la Rosa.

VACUNACIÓN

Respecto a la vacunación del colectivo docente, y después de lamentar que pese a ser incluido en el grupo 2 aún no ha sido inmunizado, el presidente nacional de CSIF Educación ha reclamado un plan nacional para que este colectivo sea vacunado al mismo ritmo y no se generen desigualdades entre comunidades.