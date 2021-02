Santi Rodríguez confiesa a Toñi Moreno la experiencia cercana a la muerte que vivió: "Vi mi cuerpo desde arriba"

Este lunes, Santi Rodríguez visitó Un año de tu vida, el programa de Toñi Moreno en Canal Sur. El actor repasó su carrera y habló de Infarto, no vayas hacia la luz, la obra de teatro que protagoniza basada en los diferentes problemas de salud que ha tenido. Pero esto hizo que tanto el invitado como la entrevistadora pasaran rápidamente del tema profesional al personal y acabaran emocionados.

Tras sufrir un infarto en 2017, el intérprete de 55 años ha tenido diferentes sustos, por lo que ha pasado muy malos momentos que ha logrado superar gracias a su familia: "Todavía no sé si me veo con fuerzas de explicarlo".

Tal y como confesó el malagueño, ha sufrido varios microinfartos, pero tuvo dos más graves: uno mientras conducía y, el 23 de junio de 2018, una parada cardiorrespiratoria poco antes de empezar una representación. Y, precisamente, este segundo gran susto le llevó a vivir una experiencia paranormal: "Yo ya he ido y he vuelto".

"Me vi a mí mismo desde arriba y me fui [...] Me fui sabiendo que mi tía y mi abuela me estaban esperando. Y volví. Tal cual te lo estoy contando", se sinceró, emocionando a la presentadora.

Santi Rodríguez confesó que, tras este suceso, ya no le tiene miedo a la muerte: "No tengo prisa, porque tengo muchas cosas bonitas en la vida, pero no tengo miedo ninguno. Sé que después hay cosas muy bonitas que nos están esperando".

"Yo no llegué a pasar el túnel, me acordé de mi hija y dije 'no me puedo ir'. Pero yo lo he pasado. Yo sí recomiendo que, por lo que yo he visto, interesa portarse bien aquí, que esto no se acaba aquí. Vamos a ser buena gente", añadió. "A la gente que ha perdido seres queridos, reconforta mucho saber que están, porque yo durante un ratito he estado y he visto muchas cosas".