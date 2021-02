Los Mossos d'Esquadra han detenido a primera hora de la mañana al rapero Pablo Hasél que estaba recluido desde este lunes en la Universidad de Lleida. Un grupo de estudiantes se atrincheró junto al artista para poder evitar su detención. Finalmente, el dispositivo policial se ha hecho de manera ordenada y los Mossos han podido sacar a Hasél sin ningún incidente grave.

La condena impuesta al rapero español de nueve meses de cárcel está rodeada de polémica, ya que muchos defienden que no debería ingresar en prisión por el contenido de la letra de sus canciones. Sobre los límites de la libertad de expresión han debatido este martes los colaboradores de El programa de Ana Rosa, muy críticos con los antecedentes que rodean a la figura de este artista.

Ana Rosa Quintana ha sido la primera en pronunciarse y ha opinado que aunque se considera una defensora de la libertad de expresión, no todo vale: "Yo creo que con el enaltecimiento del terrorismo y del yihadismo hay que poner límites, no queda otro remedio". La presentadora ha hecho hincapié, también, sobre los antecedentes del rapero, lo que ha hecho que no pueda acogerse al derecho de súplica y entre en prisión.

"Entre otros antecedentes agredir a un periodista de TV3 en la misma universidad en la que ha sido detenido,rociándolo con un líquido de limpieza", ha detallado el colaborador Nacho Corredor. "Y esperando, lo ha vuelto a hacer, al final, al Estado tú no puedes estar echando un pulso permanentemente", ha añadido Quintana.

Otro colaborador ha defendido que a pesar de sus antecedentes el mayor problema de Hasél con la justicia ha sido a raíz de contenido de sus letras y que hay que analizar si existe suficiente libertad de expresión y "si está bien regulada". Partidos como el PSOE y Unidas Podemos pretenden revisar este tipo de delitos para proteger la libertad de expresión.

Corredor ha opinado que las injurias a la corona no deberían estar penadas, pero ha explicado que "si no tuviera esos antecedentes de haber pegado a un periodista seguramente no habría entrado a prisión". Otro colaborador ha defendido que al igual que se controla lo que se puede o no decir en redes con el mundo del arte ocurre lo mismo.

El rapero Pablo Hasel está siendo detenido. Todos aquellos que presumen de esta "plena normalidad democrática" y se consideran progresistas, deberían sentir vergüenza. ¿Se taparán los ojos? No hay progreso si nos negamos a reconocer los déficits democráticos actuales. — PODEMOS (@PODEMOS) February 16, 2021

Podemos ya se ha pronunciado ante la detención del rapero en Twitter volviendo a hacer alusión a la "plena normalidad democrática" y a la falta de esta en casos como el de Pablo Hásel. Ana Rosa ha vuelto a destacar el enaltecimiento del terrorismo y el odio algo que puede ser muy peligroso para la sociedad. "Pensamos en muchos tipos de terrorismo, pensamos que en España solo ha habido el de ETA, pero tuvimos el 11 de marzo en Madrid, los atentados de La Rambla de Barcelona...", ha terminado Quintana.