Yllanes asegura que el Govern sigue trabajando en combatir el cambio climático a pesar de la pandemia

Yllanes ha defendido esta idea durante la interpelación que le ha planteado la diputada del Grupo Mixto Sílvia Tur (GxF) durante el pleno del Parlament.

El conseller ha recordado iniciativas como las ayudas al autoconsumo, que han recibido 2.000 solicitudes en 2020, lo que para Yllanes demuestra el interés de la ciudadanía en este tema.

También ha mencionado el trabajo para detectar aparcamientos que puedan acoger placas fotovoltaicas o la compra de autobuses movidos por hidrógeno, así como la constitución de diferentes organismos públicos relacionados con el clima.

También ha subrayado que la implantación de renovables ha alcanzado el 13 por ciento en febrero cuando "no llegaba al tres por ciento" cuando llegaron al Govern.

Por otra parte, el vicepresidente ha reconocido que este año ha habido cierta "permisividad" con la electrificación de la flota de coches de alquiler atendiendo a que el sector no ha tenido temporada y no ha renovado vehículos. No obstante, ha apuntado que "cuando comience a funcionar la temporada se tendrá muy en cuenta esta cuestión".