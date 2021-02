Últimas horas para conseguir una aspiradora sin cables de Dyson con tres accesorios de limpieza extra de regalo

Competir con los deseados robots de limpieza parece una misión casi imposible. Con atractivas prestaciones que nos libran de barrer (¡y fregar en muchos casos!), estos dispositivos no requieren de nuestra ayuda para succionar el polvo y la suciedad de casa. Sin embargo, y aunque con un solo clic o comando de voz se pongan a trabajar por nosotros, no a todos los usuarios les convence aquello de no supervisar en todo momento la limpieza o el hecho de que solo pueda encargarse del suelo. Y de las paredes o el techo, ¿quién se encarga? Las escobas verticales son los ideales para asegurar una acción todoterreno, y hay modelos y marcas que causan tanto furor como los robots.

Dyson, y sus famosas aspiradoras verticales, convertibles y sin cables, forman parte de este club de deseados entre los que buscan opciones efectivas y duraderas para la limpieza del hogar. Una apuesta por la tecnología punta y los gadgets de mucha calidad que, además, puede incluir, de vez en cuando, alguna sorpresita para los usuarios. Y es que, más allá de sus prestaciones, la marca suele apostar por promociones que faciliten la compra a aquellos usuarios que buscan una buena relación calidad precio. De hecho, todos los modelos V11 incluyen hasta el próximo 18 de febrero un kit de limpieza de regalo valorado en 56 euros, con dos cepillos de limpieza específicos (rinconera y limpiacolchones) y un adaptador para llegar a zonas inaccesibles. ¿Te puedes resistir a este tentador regalo?

Dyson V11 Torque Drive Extra Dyson

¿Cuál es la V11 perfecta para mí?

Dyson V11 Absolute Extra Pro. Esta aspiradora es capaz de optimizar de forma inteligente la limpieza y, también, pues incluye dos baterías intercambiables que ofrecen hasta 120 minutos de limpieza potente en total.

Esta aspiradora es capaz de optimizar de forma inteligente la limpieza y, también, pues incluye dos baterías intercambiables que ofrecen hasta 120 minutos de limpieza potente en total. Dyson V11 Absolute Extra+ (Dorado). De ella dicen que es la aspiradora sin cable más potente de Dyson, pues, con hasta 60 minutos de autonomía en modo Eco, pone a nuestra disposición un motor que gira a una velocidad de hasta 125 000 rpm.

De ella dicen que es la aspiradora sin cable más potente de Dyson, pues, con hasta 60 minutos de autonomía en modo Eco, pone a nuestra disposición un motor que gira a una velocidad de hasta 125 000 rpm. Dyson V11 Absolute Extra. El cepillo Torque Níquel incorporado en este modelo cuente con tecnología DLS que adapta la potencia de aspirado automáticamente al reconocer el tipo de suelo. Además, incorpora un cepillo con un cabezal giratorio suave para suelos duros.

El cepillo Torque Níquel incorporado en este modelo cuente con tecnología DLS que adapta la potencia de aspirado automáticamente al reconocer el tipo de suelo. Además, incorpora un cepillo con un cabezal giratorio suave para suelos duros. Dyson V11 Torque Drive Extra. Con nueve accesorios incluidos, este modelo también incorpora la tecnología más potente de succión de la marca. Además, incluye una pantalla LCD para monitorizar el rendimiento del sistema e informar en tiempo real.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Dyson y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.