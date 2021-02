Rufián defiende formar un Govern con "predominancia de izquierdas" con ERC, JxCat, En Comú y la CUP

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha argumentado que hay que "enriquecer la aritmética gubernamental" añadiendo a la CUP y a los Comuns al ejecutivo para superar las tensiones con JxCat. "Necesitamos un Govern con mucha gente" y con una "predominancia de izquierdas", ha dicho este martes por la mañana en una entrevista en TVE.

Rufián dice que espera "mucho" de la CUP y también espera "que den un paso adelante" y asuman gestionar. En cuanto a los comuns, el portavoz de ERC en el Congreso ha dicho que es "casi imprescindible" que también se sumen.

Según Rufián, las diferencias entre ERC y JxCat son similares a las del PSOE y Unidas Podemos en Madrid y no pueden obviar los 32 diputados de este espacio político. Aun así, el líder de ERC en Madrid ha defendido que hay que "decantar la balanza" a la izquierda dentro del Govern con la inclusión de CUP y comuns.

El republicano también ha defendido que el resultado de las elecciones catalanas del 14-F "reafirma" la estrategia y la forma de hacer política de los republicanos en el Congreso de los Diputados en Madrid. Rufián ha afirmado que hay que convocar la mesa de diálogo y que ERC seguirá estando "junto a cualquier iniciativa para dignificar la vida de la gente".

Espera que Illa no intente una investidura

En cuanto a la voluntad del candidato del PSC y ganador de los comicios, Salvador Illa, de presentarse a la investidura, Rufián ha dicho que espera que no lo haga "porque no tiene apoyos" y sería "un brindis al sol". "Convendría una negociación rápida del espacio independentista para que no se dé lugar a esto", ha afirmado.

Rufián ha remarcado la importancia que ERC haya quedado por delante de JxCat en el bloque independentista, puesto que implica avalar "la vía política, el diálogo, el realismo" y la defensa que "la confrontación sin cimientos solo lleva a la frustración".