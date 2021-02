Después de que la pasada semana, Lester y Patri anunciaran que estaban esperando un bebé y Marta Peñate no solo se lo tomara con alegría, la exparticipante de La isla de las tentaciones ha estado toda la semana comentando cosas de su ex y de su futuro hijo mientras estaba en el pisito de Solos. Pero, este lunes, la canaria apareció en El debate de las tentaciones para verse las caras con él y, aunque las discusiones fueron las protagonistas de la noche, al final Marta terminó llorando.

La exconcursante de GH 16, aprovechando el carnaval, se visitó de Pinocho a modo de burla al mote que le puso a Lester y Patri, Pinocho y Pinocha, por sus mentiras. Durante el programa, Peñate salió del reality de Mitele Plus en el que está junto a Noel Bayarri y acudió al plató para comentar la futura paternidad del que fuera su novio durante 11 años.

"Por mí como si tienes trillizos, me da un poco de pena ese niño que viene en camino porque a mí tardaste cuatro años en ponerme los cuernos. Llevas con esta chavala tres meses y le has sido infiel mil veces", comentó Marta, quien no cree todavía que Lester y Patri sean pareja de verdad. "Me han llegado mensajes en los que decía que quería volver conmigo".

Marta y Lester se vuelven a reencontrar en plató e intentan hacer las paces pese a los altibajos de amor y odio de Marta#TentacionesDBT4pic.twitter.com/WgStuSu2zV — Sergio - TV Realitys (@sergio__tv) February 16, 2021

Obviamente, al canario no le gustaron nada estas afirmaciones y se empezaron a intercambiar gritos. "Me parece que es un poco Pinocha porque realmente si no te jode algo no te pegas una semana hablando de una persona", echó en cara él refiriéndose a todo lo que ha dicho ella en la casa de Solos. "Creo que deberías haberte puesto el disfraz de payaso, no el de Pinocho, aunque llevas careta todo el año".

Entonces, una Marta más conciliadora en el plató intentó romper una lanza a favor de su ex: "No me afectó que Patricia esté embarazada, en el fondo creo que hasta puedes llegar a ser un buen padre, un buen novio no. Sinceramente cuando diste la noticia te vi una cara rara".

Desde su casa, Patri publicó unos stories en los que criticaba a la canaria por hacer un "circo o hacer el payaso". Por su parte, Lester justificó estos mensajes diciendo que "está intentado reírse todo el rato de él y tener un hijo es algo serio, es algo a lo que se le debería de tener respeto".

"Yo hablo de ti, estás en el pódium de mis críticas, pero hay más gente, no eres el centro del mundo. Has visto 25 segundos de 24 horas de siete días que llevo. A ver Lester, ¿tú me quieres o no me quieres?", preguntó Peñate. "Yo te quiero".

En ese momento, Lester contestó "yo también" y la canaria rompió a llorar. "En el fondo yo le quiero, estamos mal porque hemos acabado muy mal. Yo a ti ya no te tengo mucho cariño, pero a tu familia sí. A ti también, aunque a veces te tengo manía", se sinceró. "Sé que vas a ser un buen padre, a Patricia le deseo lo mejor, dale un beso a tu familia de mi parte".